Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ermöglicht ihren Kunden, in der digitalen Welt zu den innovativen Gewinnern zu gehören. Die Produkte helfen Unternehmen, bestehende IT-Systeme in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, ob in der Cloud oder in der eigenen IT-Umgebung, und damit das Geschäft zu optimieren. Die Kombination aus Prozess-, Integrations- und Echtzeit-Analyse-Software in einer umfassenden Digital Business Platform ermöglicht es den Kunden, die Effizienz ihres operativen Geschäfts zu steigern, Systeme zu modernisieren und Prozesse zu optimieren, um intelligente Entscheidungen zu treffen und einen erstklassigen Service zu bieten. Seit mehr als 45 Jahren steht die Software AG für kundenzentrierte Innovation und ist führend in vielen innovativen IT-Marktkategorien.



Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter in 70 Ländern und erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 873 Millionen Euro. (07.03.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktie: Aktienrückkaufprogramm! Aufwärtsbewegung dürfte sich fortsetzen! Aktienanalyse

Optimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF).

Die Software AG habe ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100 Mio. Euro angekündigt. Gleichzeitig sollten 2,6 Mio. Aktien eingezogen werden. Das seien also durchaus positive Nachrichten für Anleger, denn dann steige der Gewinn je Aktie und die Ausschüttung.

Vor diesem Hintergrund dürfte sich die Aufwärtsbewegung der Software AG-Aktie fortsetzen - je nachdem natürlich wie der Gesamtmarkt läuft, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.03.2017)