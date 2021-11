Tradegate-Aktienkurs Software AG:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2020 hatte das Unternehmen rund 4.700 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt es eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro an.



Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareag.de. (26.11.2021/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Software AG-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) befindet sich seit einem Hoch vom 31. August bei 44,00 EUR in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie am 19. Oktober 2021 auf ein Tief bei 35,40 EUR zurückgefallen und habe anschließend versucht, einen Boden auszubilden. Dieser Versuch sei allerdings misslungen. Der Wert sei am 22. Januar unter die Unterstützung bei 35,44 EUR gefallen. Einen Tag später habe er auch den Aufwärtstrend seit 30. Oktober 2020 durchbrochen. Nach einem Tief bei 33,86 EUR habe sich die Aktie leicht erholt.AusblickDiese Erholung könne jederzeit abgebrochen werden. Danach könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle in der Aktie der Software AG kommen. Dabei könnte die Aktie in Richtung 31,00/30,20 EUR abfallen. Eine Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich erst mit einer Rückkehr über 35,44 EUR. Dann könnte sich die Aktie in Richtung 36,70 oder 38,58 EUR erholen. (Analyse vom 26.11.2021)Börsenplätze Software AG-Aktie:Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:34,70 EUR +0,29% (25.11.2021, 17:35)