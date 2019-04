Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der Softing AG (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Vorlage des Geschäftsberichts für 2018 habe Softing die vorläufigen Zahlen bestätigt. Das Unternehmen habe den Umsatz in der letzten Finanzperiode um 6,6% auf 83,9 Mio. Euro steigern können, was eine deutliche Erholung des EBIT von 2,3 auf 4,1 Mio. Euro ermöglicht habe - das Vorjahr sei diesbezüglich aber auch sehr schwach ausgefallen. Daraus sei ein Nettogewinn von 3,3 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro) erwirtschaftet worden, das seien umgerechnet 0,38 Euro je Aktie. Die Gremien hätten trotz des deutlichen Gewinnanstiegs wegen relativ hoher Wachstumsinvestitionen nur eine unveränderte Dividende von 0,13 Euro je Aktie vorgeschlagen, daraus errechne sich aktuell eine Dividendenrendite von 1,9%.Für das laufende Jahr sei keine große Besserung in Sicht. Zwar plane das Management einen weiteren Umsatzanstieg auf mindestens 88 Mio. Euro, für das EBIT sei mit "mehr als 4 Mio. Euro" aber eine vorsichtige Formulierung gewählt worden. Im Falle einer positiven Konjunkturentwicklung könnten die Mindestmarken zwar übertroffen werden, doch im Moment seien die Hinweise auf einen neuen Konjunkturaufschwung noch sehr vage. Damit fehle Softing derzeit die Aussicht auf eine höhere Ergebnisdynamik, was der Aktie weitere Kurseinbußen beschert habe.