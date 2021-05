Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

5,68 EUR +2,16% (14.05.2021, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Softing-Aktie:

5,70 EUR +4,01% (14.05.2021, 15:26)



ISIN Softing-Aktie:

DE0005178008



WKN Softing-Aktie:

517800



Ticker-Symbol Softing-Aktie:

SYT



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (14.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softing-Aktie (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Anleger auf der Suche nach Aktien mit Nachholpotenzial sollten Softing auf dem Zettel haben. In Q1 hätten die Oberbayern beim Umsatz wieder leicht auf 20,1 Mio. Euro zulegen können, das operative Ergebnis sei dabei auf 1,2 Mio. Euro gesprungen. Und der Aufwärtstrend solle sich fortsetzen. So sehe Softing-CEO Dr. Wolfgang Trier "einen großen Treiber im Aufbau digitaler Produktionsplattformen". Zudem stehe die Tochter GlobalmatiX vor dem "Startschuss zur Skalierung".Die jüngste Entwicklung zeige: Softing sei auf dem Weg der Besserung. Würden sich die Erholungstendenzen im Industriegeschäft fortsetzen und könne die Gesellschaft im Automotive-Sektor weiter Boden gut machen, dann sollten die Margen bei kontinuierlich steigenden Umsätzen wieder nachhaltig steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Softing-Aktie: