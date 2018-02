Einen Einstieg erachten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" aktuell als zu verfrüht, sie empfehlen zunächst die Prognose für das Jahr 2018 abzuwarten, die Trier spätestens im März kommunizieren will. Das könnte dann wieder eine ideale Kaufgelegenheit sein. (Analyse vom 07.02.2018)



Börsenplätze Softing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Softing-Aktie:

9,26 EUR +2,89% (07.02.2018, 09:14)



Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

9,06 EUR (06.02.2018)



ISIN Softing-Aktie:

DE0005178008



WKN Softing-Aktie:

517800



Ticker-Symbol Softing-Aktie:

SYT



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (07.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Softing AG (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Aktionäre der Softing AG könnten das Jahr 2017 getrost abhaken. Firmenchef Wolfgang Trier habe Ende Oktober des vergangenen Jahres die Prognose nach unten anpassen müssen. An Stelle eines bereinigten EBIT von mehr als 5 Mio. Euro werde das Unternehmen lediglich ein bereinigtes EBIT zwischen 2 und 2,5 Mio. Euro ausweisen. Der Umsatz werde sich voraussichtlich auf etwa 80 Mio. Euro belaufen anstatt zwischen 80 und 85 Mio. Euro.Hintergrund sei eine Verschiebung bei der amerikanischen Tochtergesellschaft OLDI, die für einen großen US-Hersteller von Automatisierungselektronik tätig sei und gemeldet habe, dass sich eine noch für Q4 erwartete Umsatzrealisierung von knapp 2 Mio. Euro für die Nutzung einer bereits abgeschlossenen Softing Produktentwicklung nach hinten verzögere. Wie Trier den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, sei der Umsatz nicht verloren. "Der Kunde wird das Produkt über die Jahre 2018 und 2019 abnehmen und bezahlen. Uns ist an dieser Stelle nichts verloren gegangen." Da der entfallene Umsatz für 2017 zudem fast vollständig Profit sei, sei die Gewinnprognose nicht mehr zu halten und nicht zu kompensieren gewesen. Darüber hinaus würden Währungseffekte den Gewinn belasten. Ansonsten habe sich das vergangene Jahr im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die angepasste Prognose dürfte Softing erreicht haben.Gute Nachrichten habe Trier im Dezember präsentiert. OLDI habe einen Großauftrag zur Entwicklung und exklusiven Lieferung von Steuerungselektronik und -software erhalten. Bei dem Auftraggeber dürfte es sich um einen amerikanischen Großkonzern handeln, der seit Jahren Kunde bei OLDI sei. Dieses Mal allerdings in einem völlig neuen Bereich. Das Volumen der Entwicklung werde sich auf gut 3 Mio. US-Dollar belaufen. Nach Abschluss der Entwicklung würden mit Produktionsstart über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren zusätzliche, jährliche Produktumsätze von bis zu 2 Mio. Dollar erwartet."Das ist ein sehr gutes Projekt. Hierbei handelt es sich um Systeme, die nach den hohen Anforderungen der funktionalen Sicherheit (Safety) entwickelt werden." Der Umsatz aus der Entwicklungsleistung solle zu rund 40% in 2018 und zu rund 60% im Folgejahr realisiert werden. Ab 2019 sei zusätzlich mit den Umsätzen aus dem Produkt zu rechnen. "Wir haben uns damit schon heute eine gewisse Visibilität für das Jahr 2019 vertraglich gesichert." Zudem sei mit weiteren Großaufträgen zu rechnen, deren Hauptwirkung sich 2019 entfalten und in Teilen noch in 2018 zum Ergebnis beitragen könnte.Im vergangenen Herbst hätten die Experten für das Jahr 2018 das Erreichen eines bereinigten EBIT zwischen 8 und 9 Mio. Euro für realistisch gehalten. Unterstellt worden sei dabei, dass die Einheit Automotive schon in diesem Jahr ein EBIT von 0,5 bis 1,5 Mio. Euro beisteuere und das Unternehmen insgesamt wieder schneller in Fahrt komme. Die Annahmen seien indes deutlich zu hoch gewesen. "Wir sind optimistisch für das Jahr 2018 und guter Dinge." Allerdings würden die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr nicht gleich durch die Decke gehen. Zudem wolle der CEO künftig etwas vorsichtiger kommunizieren, um die Prognose aufgrund von Unwägbarkeiten nicht wieder reduzieren zu müssen. Dabei könnte die Prognose so gewählt werden, dass sie möglicherweise übertroffen werden könne - also die internen Ziele höher lägen.Zu einer konkreten Prognose für 2018 habe sich Trier im Gespräch aber dennoch nicht hinreißen lassen wollen. Derzeit würden die Analysten von Warburg für 2018 ein bereinigtes EBIT von bis 6,5 Mio. Euro bei einem Umsatz von 83 Mio. Euro schätzen. Die Experten würden das bereinigte EBIT in diesem Jahr eher bei 5 bis 6 Mio. Euro und erst im Jahr 2019 zwischen 7 und 8 Mio. Euro sehen. Ein etwas verhaltener Ausblick könnte dem Kapitalmarkt nicht wirklich gefallen. Somit sollten sich Anleger in den kommenden Monaten eher mit dem Jahr 2019 beschäftigen. "Wir sehen einen guten Schub für das kommende Jahr." Dann müsse Trier aber auch die Ergebnisse liefern und eine bereinigte EBIT-Marge in Richtung der Marke von 10% zeigen.Die Aktie habe nach der Gewinnwarnung Ende Oktober kräftig korrigiert und sei bis auf unter 8 Euro abgestürzt. Inzwischen habe sich die Aktie wieder erholt und notiere bei Kursen von mehr als 10 Euro. Softing sei bei negativen Nachrichten oder stärkeren Kursrücksetzern immer wieder eine interessante Kaufchance.