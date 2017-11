Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

ISIN Softing-Aktie:

DE0005178008



WKN Softing-Aktie:
517800

517800



Ticker-Symbol Softing-Aktie:
SYT

SYT



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (07.11.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Softing-Aktie (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Die Jahresprognose von Softing habe schon zum Halbjahr ambitioniert gewirkt. Obwohl das Software- und Systemhaus wegen Problemen in der Sparte Automotive in den ersten sechs Monaten einen Rückgang des operativen Konzern-EBITs von 1,7 auf 0,4 Mio. Euro habe hinnehmen müssen, sollten im Gesamtjahr immer noch mehr als 5 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Der Vorstand habe die Talsohle in der Problemsparte, die aus schwierigen Entwicklungsprojekten resultiert habe, bereits durchschritten gesehen und eine sukzessive Besserung im dritten und insbesondere im vierten Quartal versprochen. Davon sei im dritten Quartal nun aber wenig zu sehen gewesen, nach neun Monaten liege das operative EBIT sogar mit -0,1 Mio. Euro im negativen Bereich.Der Bereich Automotive habe zuletzt weiter defizitär gearbeitet, und selbst die Sparte Industrial habe nur einen kleinen Überschuss geliefert. Jetzt vertröste das Management auf das vierte Quartal, der zu erwartende positive Newsflow werde sich aber vor allem in 2018 auswirken. Für das laufende Jahr sei die EBIT-Prognose auf 2 bis 2,5 Mio. Euro zurückgenommen worden, maßgeblich wegen einer verschobenen Auslieferung und Belastungen durch die Euroaufwertung. Selbst die reduzierte EBIT-Prognose wirke noch sehr sportlich, weswegen die Aktie nach der Meldung um etwa 20% abgestürzt sei und sich nicht habe erholen können.Börsenplätze Softing-Aktie: