Der britische Finanzkonzern HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) habe in Q4 beim bereinigten Vorsteuergewinn von USD 3,6 Mrd. die Analystenerwartungen von USD 4,06 Mrd. nicht erfüllen können. Die Erwartungen hinsichtlich weiterer Aktienrückkäufe seien enttäuscht worden.



Steigende Rohstoffpreise hätten dem australischen Konzern BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) zu einem exzellenten ersten Geschäftshalbjahr 2017/18 verholfen. Der Gewinn sei um 25% auf USD 4,1 Mrd. gestiegen.



Der Baustoffkonzern HeidelbergCement ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) habe in Q4 aufgrund der guten Entwicklung in Nordamerika und Europa ein um 16,5% auf EUR 892 Mio. gestiegenes EBITDA erwirtschaftet. Der Umsatz mit EUR 4,26 Mrd. habe nur 1% zugelegt. (20.02.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Laut einem Zeitungsbericht ist die japanische Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) offenbar an einer 30-Prozent-Beteiligung an dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) interessiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Kurz vor der Fusion mit dem Wettbewerber Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) habe Linde (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) noch eine Dividendenausschüttung von EUR 7,00 je Aktie angekündigt. Diese setze sich aus einer Gewinnbeteiligung von EUR 3,90 je Aktie für 2017 (2016: EUR 3,70) sowie einer anteiligen Ausschüttung für drei Quartale des laufenden Jahres von EUR 3,10 zusammen.