Das technische Kaufsignal liefert nun einen Grund, erneut zuzugreifen - und den Stopp etwas großzügiger zu platzieren, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören unter anderem SoftBank Mobile Corp., SoftBank BB Corp., SoftBank Telecom Corp. und SoftBank Commerce & Service Corp. Die Tochterunternehmen SoftBank Mobile Corp. und SoftBank BB Corp. werden zum 01.12.2015 verschmelzen. Mit Sprint ist SoftBank außerdem als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (22.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Es könnte einer der spektakulärsten Börsengänge aller Zeiten werden: Wenn der Fahrdienstleister Uber im Frühjahr auf das Parkett springe, würden bei den Altaktionären die Kassen klingeln - am lautesten wohl bei der Softbank.Masayoshi Son habe einen untrüglichen Riecher für gute Geschäfte und nehme er erst einmal Witterung auf, wolle er Beute machen.Bei Uber wäre der laut Forbes drittreichste Japaner fast zu spät gekommen. Erst 2017 habe Son mit seinem 100-Milliarden-Dollar schweren Vision Fund bei dem Fahrdienstleister zugeschlagen und 15% der Anteile erworben."Masa" Son könne das heute egal sein. Laufe alles planmäßig, könnte Uber zum Börsengang bis zu 120 Milliarden Dollar schwer sein. In diesem Fall hätte der Softbank-Chef sein Investment in kürzester Zeit mehr als verdoppelt.Sons Riecher (und starken Quartalszahlen) sei es zu verdanken, dass die Aktie der Softbank zuletzt wieder kräftig an Schwung gewonnen habe und nun sogar ein knackiges Kaufsignal geliefert habe."Der Aktionär" meine: Die Softbank sei als Beteiligungsgesellschaft per Definition spekulativ und entsprechend volatil. Wie schwankungsfreudig das Papier sei, zeige die erste Kaufempfehlung Ende November 2018, die recht schnell ausgestoppt worden sei.