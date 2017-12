Tradegate-Aktienkurs Softbank-Aktie:

43,998 EUR +0,62% (18.12.2017, 10:15)



ISIN Softbank-Aktie:

JP3436100006



WKN Softbank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol Softbank-Aktie Deutschland:

SFT



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören unter anderem SoftBank Mobile Corp., SoftBank BB Corp., SoftBank Telecom Corp. und SoftBank Commerce & Service Corp. Die Tochterunternehmen SoftBank Mobile Corp. und SoftBank BB Corp. werden zum 01.12.2015 verschmelzen. Mit Sprint ist SoftBank außerdem als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (22.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Tencent-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Der japanische Telekommunikations- und Beteiligungs-Konzern sei kein Neuling im Investmentgeschäft. Nach dem großen Knall der Internet-Blase um die Jahrtausendwende sei Softbank eine der Überlebenden gewesen und habe schon kurz darauf mit ihrem Einstieg bei Yahoo für Aufsehen gesorgt. Und in den vergangenen Jahren hätten die Japaner zahlreiche Beteiligungen aufgebaut, vor allem an Unternehmen, die bei hochspannenden Technologietrends wie der Robotik, E-Commerce und Künstlicher Intelligenz mitmischen würden. Das derzeit wertvollste Asset sei die Beteiligung an Alibabamit einem aktuellen Wert von 117 Mrd. Euro. In einer ähnlichen Größenordnung bewege sich nochmal der 2016 übernommene Chip-Designer ARM. Wenn man die gesamten Schulden von Softbank vom Wert der einzelnen Beteiligungen abziehe, werde Softbank noch immer mit einem Abschlag von über 40% an der Börse bewertet.Fazit: Bei Softbank sei das Chance/Risiko-Verhältnis derzeit sehr attraktiv, so die Experten von JS Capital in ihrem aktuellen Newsletter. (Ausgabe Dezember 2017)