Kurzprofil SoftBank Corp.:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (14.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SoftBank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.SoftBank verkaufe den britischen Chip-Designer Arm Holdings für über 40 Milliarden Dollar (etwa 33,74 Milliarden Euro) an den US-Chiphersteller NVIDIA. Durch den Verkauf werde NVIDIA alle Anteile von Arm gegen einen Mix aus Bargeld und Aktien erwerben, habe das "Wall Street Journal" in seiner Online-Ausgabe am Wochenende gemeldet.In den vergangenen Monaten sei schon oft über den Verkauf von Arm spekuliert worden, der Chip-Hersteller NVIDIA habe als heißester Kandidat gegolten. SoftBanks CEO Masayoshi Son habe eine Änderung in der Beteiligungsstruktur und zahlreiche Asset-Verkäufe angekündigt, gleichzeitig auch klargestellt, zukünftig mehr Aktienpakete an börsennotierten Technologieunternehmen erwerben zu wollen. Mit dem Verkauf erhalte SoftBank Group und ihr Vision Fund einen Anteil an NVIDIA zwischen 6,7 und 8,1 Prozent.Insgesamt bekomme SoftBank NVIDIA-Aktien im Wert von 21,5 Milliarden Dollar sowie 12 Milliarden Dollar in bar. Zum späteren Zeitpunkt könne SoftBank noch weitere fünf Milliarden Dollar in bar oder Aktien erhalten, wenn bestimmte Ergebnisziele erreicht würden, habe es weiter geheißen.Von Arm stamme die Grund-Architektur der Chips, die in praktisch allen Smartphones und den weitaus meisten Tablet-Computern verwendet würden. Auf Basis der Arm-Designs würden unter anderem Apple und Samsung die Prozessoren für ihre Smartphones entwickeln. Auch der Chipkonzern QUALCOMM, dessen Prozessoren in vielen Android-Telefonen stecken würden, greife darauf zurück."Der Aktionär" habe SoftBank Group in Ausgabe 18/2020 zum Kauf empfohlen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, verfügen nun über einen Zwischengewinn von rund 34 Prozent und lassen Gewinne laufen, so Adam Maliszewski.Die Kaufempfehlung für NVIDIA halte "Der Aktionär" aufrecht. Am Montag reagiere das Papier mit einem Aufschlag von rund vier Prozent. Mittelfristig dürfte die Übernahme von Arm gemessen an Umsätzen und Gewinnen NVIDIA zum mächtigsten Chipkonzern der Welt machen. Anleger sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 370 Euro beachten. (Analyse vom 14.09.2020)