Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (09.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Die SoftBank-Aktie könne heute deutlich zulegen. Die Nachricht, die zum Kursanstieg geführt habe, dürfte dabei viele Anleger überraschen.Der SoftBank-Chef Masayoshi Son plane laut Insider-Kreisen sein Unternehmen von der Börse zu nehmen. Dies solle insbesondere durch den Rückkauf eigener Aktien geschehen. Son selbst halte nach wie vor über 27 Prozent der SoftBank-Anteile.Laut japanischen Regularien könnte Son bei einem Anteil von 66 Prozent von SoftBank-Aktien die anderen Investoren dazu zwingen, ihre Anteilscheine zu verkaufen (Squeeze-out). Der Rückkauf solle sich über einen Zeitraum von über einem Jahr hinziehen. SoftBank müsse zur Finanzierung des Plans weitere Assets aus seinem Portfolio verkaufen.Die Pläne zum Delisting von SoftBank würden den Anlegern in die Karten spielen. Die SoftBank-Aktie notiere aktuell auf dem neuen Mehrjahreshoch. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR habe der Titel bereits über 50 Prozent zugelegt.Investierte passen nun Ziel- und Stoppkurs an, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Neues Ziel: 72,00 Euro. Neuer Stopp: 49,50 Euro. (Analyse vom 09.12.2020)