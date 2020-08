Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

12,788 EUR -1,51% (03.08.2020, 15:36)



ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (03.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) unter die Lupe.Während selbst bei der krisengeplagten Deutschen Bank die Kapitalmarktsparte den restlichen Konzern im zweiten Quartal vor einem dicken Minus bewahrt habe, gelinge das bei der französischen Société Générale nicht. Im Gegenteil: Dort sei es zu Milliardenabschreibungen gekommen, die das Ergebnis in einen dicken Verlust verwandelt hätten.Nachdem bereits das erste Quartal 2020 im Minus abgeschlossen worden sei, sei die Bank nun noch tiefer in die Verlustzone gerauscht. Aufgrund einer gestiegenen Risikovorsorge seien es am Ende 1,30 Milliarden Euro Fehlbetrag gewesen. Vor einem Jahr habe man noch 1 Milliarde Euro verdient. Die Erträge seien um 13 Prozent auf 5,30 Milliarden Euro geschrumpft.In den letzten Jahren habe sich die Société Générale aus Anleihen zurückgezogen und sich beim Handelsgeschäft auf Aktien und Derivate fokussiert. Doch dort hätten mehr als 1 Milliarde abgeschrieben werden müssen. Mit Schuldverschreibungen sei im ersten Halbjahr hingegen ein Gewinn zu machen gewesen. Nun solle mehr Risiko reduziert werden und die Kosten im Konzern weiter sinken.Die Aktie verliere nach den Zahlen deutlich und setze ihren Abwärtstrend fort. Damit sei das Papier weiterhin der schwächste Wert im EURO STOXX 50 mit einem Verlust von 60 Prozent seit Jahresbeginn.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:12,748 EUR -1,51% (03.08.2020, 14:14)