Börsenplätze Société Générale-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

29,22 EUR +1,53% (22.11.2021, 16:00)



Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

29,43 EUR +2,05% (22.11.2021, 16:04)



ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (22.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit dem Votum "Kauf" ein.Die Erträge seien in Q3 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 15% auf EUR 6,67 Mrd. und die Kosten um 9% auf EUR 4,17 Mrd. gestiegen. Unter dem Strich hätten die Franzosen im Berichtsquartal einen Gewinn von EUR 1,60 Mrd. eingefahren, was einem Plus im Jahresvergleich von rund 87% entspreche. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,1 Mrd. deutlich übertroffen worden. Getragen worden sei das Ergebnisplus auf breiter Front von allen Geschäftsfeldern.Besonders stark habe sich dank der freundlichen Finanzmarktentwicklung und gestiegenen Handelsaktivität der Kunden vor allem das Geschäftsfeld "Global Markets & Investor Solutions" entwickelt, wo die Erträge im Jahresvergleich um satte 15% auf EUR 2,36 Mrd. zugelegt hätten. Floriert habe hier insbesondere das Geschäft mit dem Aktien- und Derivatehandel, wo sich die Erträge gegenüber dem Vorjahresquartal um 53% auf EUR 814 Mio. erhöht hätten. Die Erträge im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren seien dagegen von einer hohen Vergleichsbasis um 33% auf EUR 380 Mio. zurückgegangen.Aber auch die übrigen kapitalmarktbezogenen Geschäftsfelder hätten sich erfreulich entwickelt. So seien Erträge etwa im Beratungsgeschäft mit Emissionen, Fusionen und Übernahmen um 31% in die Höhe sowie in der Vermögensverwaltung dank höherer Assetpreise sowie Zuflüsse um immer noch starke 21% geklettert. Signifikante Ertragszuwächse hätten aber auch das französische (+8%) und das internationale Privatkundengeschäft (+13%) verzeichnet.Die Risikokosten hätten sich im Jahresvergleich von EUR 518 Mio. auf EUR 196 Mio. verringert und im Berichtsquartal damit nur noch 15 Basispunkte (BP) der ausstehenden Kredite ausgemacht. Im Vorjahresquartal hätten diese noch bei 40 BP gelegen. Für das Gesamtjahr habe Société Générale die Risikokosten zuletzt in einer Bandbreite von 20 bis 25 BP erwartet. Der Anteil der zweifelhaften Forderungen an den gesamten Forderungen habe sich mit 3,1% gegenüber dem Vorquartal ebenso stabil gehalten wie deren Bedeckung durch Risikovorsorgen (52%).Die Kernkapitalquote (CET1) habe per Ende September 2021 mit 13,4% auf dem gleichen Niveau gelegen wie Ende 2020 und um 440 Basispunkte über dem von der Aufsicht geforderten regulatorischen Minimum. Die Verschuldungsquote sei im selben Zeitraum leicht von 4,8% auf 4,5% gesunken. Die bereinigte Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe in den ersten neun Monaten 2021 auf formidable 10,4% (Q1-Q3 2020: 1,0%) normalisiert.Die Kosten sollten ab 2023 gegenüber dem Jahr 2020 sinken und die Risikokosten im Zuge der konjunkturellen Erholung bereits im laufenden Jahr wieder abnehmen. Hinsichtlich der Kernkapitalquote (CET 1) solle ein Puffer von zumindest 200 Basispunkten beibehalten werden.Société Générale habe im abgelaufenen Quartal abermals von einer freundlichen Finanzmarktentwicklung profitiert, welche besonders das Aktienhandelsgeschäft beflügelt habe. Zumal die Bank auch bei dem dort angesiedelten Zertifikate- und Derivategeschäft europaweit eine starke Marktstellung habe, wirke sich die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger hier positiv aus. Wenngleich die Märkte im Zuge der Konjunkturerholung schon sehr gut gelaufen seien, dürfte die positive Grundstimmung der Anleger samt höherer Handelsaktivität anhalten. Hierzu würden vor allem die wegen der Null- bzw. Negativzinspolitik mangelnden Anlagealternativen beitragen. Das verstärkte Wertpapier-Engagement sollte den Ertragsdruck auf der Zinsseite zumindest kompensieren.Zusammen mit den weiterhin guten Ertragsaussichten im Wertpapiersegment, wo Société Générale eine solide Marktstellung hat, schätzt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die nach wie vor attraktive Bewertung des Instituts und bestätigt seine Kaufempfehlung. Das ermittelte Kursziel von EUR 33,00 (zuvor: EUR 32,00) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell, die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen