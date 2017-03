WKN Société Générale-Aktie:

Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (01.03.2017/ac/a/a)



Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) berichtete für das vierte Quartal 2016 ein bereinigtes EBT (Gewinn vor Steuern) von 1,36 Mrd. Euro und übertraf die Markterwartung um 42%, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das berichtete Nettoergebnis habe nach Unternehmensangaben jedoch infolge diverser Einmaleffekte, wie fast schon für ein viertes Quartal bei Société Générale üblich, bei nur 390 (Konsens: 433) Mio. Euro gelegen. Die harte Kernkapitalquote habe sich laut Management im Quartal um 10 bps auf 11,5% verbessert, womit nun die eigene Zielbandbreite (11,5% bis 12,0%) für Ende 2018 erreicht worden sei. Für 2017 rechne Société Générale mit einem anhaltenden Margendruck im Retail Banking in Frankreich, wohingegen die Bank im Internationalen Retail Banking Wachstumschancen sehe.Der besser als erwartet ausgefallene Gewinn vor Steuern war nach Meinung der Analysten der DZ BANK insbesondere auf die gesunkene Risikovorsorge und niedriger als erwartete operative Kosten zurückzuführen. Mit einem KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis) von rund 9 für 2018, dem soliden Quartalsergebnis und dem Wachstum im Internationalen Retail Banking würden sie die Société Générale-Aktie trotz der im Vergleich zu den anderen französischen Großbanken höheren Risiken aus Rechtsstreitigkeiten nun für attraktiv bewertet halten. (Ausgabe vom 27.02.2017)