Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (16.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Wie das Unternehmen am Mittwochabend überraschend bekannt gegeben habe, verlasse der stellvertretende CEO Didier Valet mit sofortiger Wirkung die Bank. Laut Unternehmensangaben habe es Meinungsverschiedenheiten über die Behandlung eines speziellen juristischen Themas gegeben, das vor seiner Zeit als stellvertretender CEO entstanden sei. Wie Bloomberg News gestern berichtet habe, sei Valet offenbar in die Manipulation des Referenzzinssatzes Libor zu seiner Zeit als CFO verwickelt gewesen. Demnach scheine es so, als hätten die US-Behörden Druck ausgeübt und den Abgang als eine Bedingung für einen Vergleich gestellt. Die Bank habe erstmals im November 2017 über Verhandlungen mit den US-Behörden bezüglich des Libors informiert. Der "erzwungene" Abgang treffe sie zur Unzeit.Einerseits habe Valet als potenzieller Nachfolger von CEO Oudea gegolten, und andererseits stecke die Bank inmitten der Umsetzung der Strategie "Transform to Grow", an der Valet maßgeblich beteiligt gewesen sei. Ferner werfe die dürftige Kommunikation der Bank mehr Fragen als Antworten auf. Außerdem sollte die Frage, ob die zum 31.12.2017 gebildeten Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 2,3 (31.12.2016: 2,0) Mrd. Euro ausreichend seien, auf dem Wertpapier lasten. Entsprechend nervös hätten Investoren reagiert. Der Titel sei gestern um bis zu 4% gefallen und 1% niedriger geschlossen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Société Générale-Aktie. Das Kursziel werde bei 48,00 Euro belassen. (Analyse vom 16.03.2018)Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:45,16 EUR +0,78% (16.03.2018, 10:29)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:45,19 EUR +0,95% (16.03.2018, 10:32)