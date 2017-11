ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist ein europäisches Finanzunternehmen, das Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Vermögensverwaltung anbietet. Das Finanzinstitut betreibt unter den Namen Société Générale und Crédit du Nord zwei sich ergänzende Vertriebsnetzwerke. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören sowohl klassische Bank- und Investmentservices für Privat- und Geschäftskunden als auch spezielle Finanzservices und Versicherungsangebote wie Lebens-, Fahrzeug- und Immobilienversicherungen. Société Générale beschäftigt in 66 Ländern über 145.000 Mitarbeiter. (16.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse der DZ BANK:Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine französische Universalbank und in den Bereichen Retail Banking, Firmenkundengeschäft, Investment Banking sowie im Asset und Wealth Management tätig, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Regional operiere Société Générale in Europa, Russland und Afrika. Das Wachstum in Zentral- und Osteuropa und das insgesamt funktionierende Geschäftsmodell würden die Attraktivität des Unternehmens steigern. Im Vergleich zu den anderen französischen Großbanken verfüge Société Générale aber über höhere Risiken aus Rechtsstreitigkeiten sowie über ein volatileres Geschäftsmodel.Aktuell würden die Aktien einen Bewertungsabschlag von etwa 20% zeigen, was auf noch ausstehende Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen sei. Unseres Erachtens fällt die Größe zu hoch aus, zumal Société Générale mit einer Einigung zu akzeptablen Konditionen zwei ihrer drei größten Rechtsrisiken beseitigen könnte, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 14.11.2017)Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:43,66 EUR +0,60% (15.11.2017, 17:29)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:43,50 EUR +0,22% (15.11.2017, 17:35)