ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (20.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von der LBBW:Brigitte Martineau-Trauner, Senior Credit-Analystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Das Nettokonzernergebnis sei 2017 mit 2,8 Mrd. EUR um 28% geringer ausgefallen als im Vorjahr. Dabei seien die Nettobankeinnahmen um 5,3% gesunken, bei gleichzeitiger Steigerung der Betriebskosten. Die um starke 47% gesunkene Kreditrisikovorsorge habe dies nicht auffangen können. Das Handelsergebnis habe unter schwierigen Marktgegebenheiten und geringerer Volatilität gelitten. Zudem habe eine Reihe von Einmaleffekten das Ergebnis belastet, darunter eine Abschreibung auf das französische Privatkundengeschäft, eine Strafzahlung an die Libyan Investment Authority und weitere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. Diese würden sich Ende 2017 auf 2,3 Mrd. EUR belaufen.Für zwei Verfahren in den USA werde kurzfristig eine Einigung erwartet. In Frankreich würden die Steuerbehörden die im Zuge des Kerviel-Betrugs 2009 und 2010 gewährten Steuernachlässe (2,2 Mrd. EUR) wegen einer möglichen Mitschuld der Bank überprüfen. Betrachte man die Sparten, so werde die Schwäche des französischen Privatkundengeschäfts deutlich (Gewinn -32%). Das Internationale Retailbanking habe hingegen Wachstum in nahezu allen Regionen, auch wieder in Russland, sowie eine verbesserte Risikosituation (Gewinn +21%) verzeichnet. Die NPL-Quote sei auf 4,7% gesunken. Die Bank könne auf eine gute Einlagenbasis (Kredite/Einlagen 107%) zurückgreifen, allerdings bleibe sie wegen hoher Finanzaktiva (45% der Bilanzsumme) vom Kapitalmarktrefinanzierung abhängig. Die Quote für das harte Kernkapital CET1 (fully loaded) sei auf 11,4% gesunken.Brigitte Martineau-Trauner, Senior Credit-Analystin der LBBW, bestätigt ihre "halten"-Empfehlung für die gemessen an der Peergroup eher günstig bewertete Société Générale-Aktie. Das Kursziel belasse sie bei 50,00 EUR. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:45,58 EUR +0,13% (20.03.2018, 11:48)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:45,61 EUR +0,07% (20.03.2018, 12:06)