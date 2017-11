ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (29.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) und senkt sein Kursziel.Das Unternehmen habe auf dem Investorentag wenig inspirierende Zielsetzungen bis 2020 präsentiert. Demnach solle sich das Ertragswachstum auf durchschnittlich mehr als 3% p.a. belaufen, was der Bank in den letzten fünf Jahren nur zweimal gelungen sei. Die operativen Aufwendungen sollten in diesem Zeitraum - trotz geplanter Kosteneinsparungen von 1,1 Mrd. Euro - um durchschnittlich 1,2% p.a. (CAGR 2013-2016: +1,0%) zunehmen. Für die Eigenkapitalrendite würden 2020 10% anvisiert. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III solle dann bei über 12% (zum 30.09.2017:11,7%) und die Leverage Ratio zwischen 4,0% und 4,5% (zum 30.09.2017: 4,3%) liegen.Alles in allem sei Société Générale der von dem Analysten erhoffte Befreiungsschlag nicht gelungen, was sich auch an der Kursreaktion des Wertpapiers (28.11.: +/-0%) ablesen lasse. Er habe seine Prognosen für 2017 (EPS: 3,31 (alt: 3,75) Euro; DPS: 2,20 (alt: 2,30) Euro) wegen angekündigter Sonderbelastungen im Schlussquartal (u.a. 400 Mio. Euro zur Restrukturierung des französischen Privatkundengeschäfts) und 2018 (EPS: 4,31 (alt: 4,87) Euro; DPS: 2,20 (alt: 2,40) Euro) reduziert.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Société Générale-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. Das Kursziel sei von 55,00 Euro auf 48,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 29.11.2017)Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:43,28 EUR +0,35% (29.11.2017, 10:17)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:43,11 EUR +0,19% (29.11.2017, 12:13)