Der große Crash im März

Die Erholung an den Börsen

Vor allem Online Casinos profitieren

Mittlerweile haben sich zwar die Kurse der meisten Unternehmen etwas erholt, doch Anbieter von Online Casinos scheinen besonders stark von der Corona-Krise profitiert zu haben. Nicht nur die Nutzerzahlen sind bedingt durch den Corona-Lockdown in vielen Ländern stark angestiegen, auch die Bewertungen an den Aktienmärkten haben davon profitiert.



So ist sich zum Beispiel die Zahl an Neuanmeldungen bei Online Casinos in Australien um 63 Prozent gestiegen und der führende Anbieter von Online Poker in den USA, Global Poker, vermeldete einen Traffic-Anstieg von 43 Prozent. Die Zahl der Neuanmeldungen bei den besten Online Casinos habe sich gar mehr als verdoppelt.



Die Anbieter haben unterschiedlich stark profitiert

Während Anbieter von Online und Live Casinos stark von der Corona-Situation profitiert haben, so sieht das bei "klassischen" Casinos aber auch Anbietern von Sportwetten ganz anders aus. Da Casinos dicht machen mussten und Sportanlässe auf der ganzen Welt abgesagt wurden, kämpfen diese Anbieter mit massiven Verlusten.



Unternehmen wie Evolution Gaming, NetEnt, Playtech und 888 Holdings hingegen, die ausschließlich auf digitales Spielen setzen, gingen nicht nur ungeschoren aus der Krise hervor, sie konnten sogar steigende Nutzerzahlen und Gewinne vermelden.



Fazit: Je stärker digitalisiert, desto besser

In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass Glücksspielanbieter, die hauptsächlich auf Online Casinos setzen, am besten aus der Krise hervorgehen werden. Ihre Börsenbewertungen haben sich nicht nur schneller und stärker erholt, auch die schnell wachsenden Nutzerzahlen sprechen für sich.



Online Casinos konnten so ihren strukturellen Vorteil ausnutzen und die seit Jahren einsetzende Verschiebung von "physischen" in Richtung Online Casinos weiter beschleunigen.









