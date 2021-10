Wie sollte man jedoch vorgehen, wenn man nicht über die nötigen Programmierfähigkeiten verfügt? Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich an Programmierdienstleister zu wenden. Diese Agenturen stellen ihren Kunden je nach Bedürfnis eigene Programmierer zur Seite, die das gewünschte Dating-Portal umsetzen. Natürlich wirkt sich dies auf den Kostenfaktor aus.



Die Kosten können schnell fünfstellig werden, daher sollte man sich bereits im Vorfeld mit einigen Dienstleistern zusammensetzen, um die bestmögliche Lösung zu finden. Unternehmer sollten sich bereits zu diesem Zeitpunkt über einige Anforderungen im Klaren sein, wie beispielsweise Android vs. iOS oder plattformübergreifend, Kostenmodell, Programmiersprache und viele weiteren Einzelheiten. Natürlich können die Lösungen auch mit den jeweiligen Agenturen besprochen werden.



3.) Die Wahl des passenden Modells der Monetisierung

Wie bei jedem anderen Geschäft auch sollte das passende Modell für Monetisierung gewählt werden. Dies sollte bei der ersten Veröffentlichung umgesetzt werden, sodass sich bereits das MVP refinanzieren kann. Doch welches Modell eignet sich am besten für Online-Dating-Portale?



Hier genügt es, sich ein wenig bei der Konkurrenz umzuschauen. Die meisten Seiten basieren auf ähnlichen Einnahmequellen, die sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Abonnements anbieten. Dieses sogenannte "Freemium"-Modell erlaubt es Nutzern, beschränkte Services des Portals kostenlos und unverbindlich zu nutzen. Hierunter können zum Beispiel eingeschränkte Chat- und Suchfunktionen fallen.



Wer jedoch die Erfolgschancen weiter erhöhen möchte, kann ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die Herausforderung für die Betreiber besteht darin, das kostenlose Angebot attraktiv genug zu gestalten, sodass sich möglichst viele Nutzer anmelden und mit dem kostenpflichtigen Angebot dennoch weitere Argumente zu liefern, warum sich der Wechsel lohnt.



Freemium hat sich nicht nur in Online-Dating-Portalen, sondern auch für viele andere Applikationen bewährt und gilt daher als die sicherste Wahl im Jahre 2021. Ganz gleich, für welches Modell man sich entscheidet, Jungunternehmer sollten jeden Schritt mit Bedacht gehen und nur Ressourcen aufwenden, wenn dies unumgänglich ist. Somit wird das Risiko minimiert und die Profitabilität gesteigert. (29.10.2021/ac/a/m)



