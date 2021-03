IOTA - das verbirgt sich hinter dem Projekt

IOTA-Entwicklungen der letzten Jahre

IOTA 2.0 - die Generalüberholung des IOTA-Netzwerks

Die Rede ist von Chrysalis, also quasi IOTA 1.5. Bei Chrysalis handelt es sich um eine Metamorphose von IOTA. Die erste Stufe, Pollen etablierte ein Testnet für IOTA 2.0 und ist die Grundlage für das Netzwerk ohne zentralen Koordinator. Die nachfolgende Stufe Nectar migriert bereits die Coordicide-Module auf einem Testnet. Durch diesen Ansatz sollen sich Fehler bereits im Voraus identifizieren lassen.



Schlussendlich folgt Honey als endgültiges Release von IOTA 2.0. Hierin befinden sich alle Module von Coordicide sowie deren konkreten Spezifikationen. Mit dem Release von Honey läuft IOTA komplett dezentralisiert und ohne eine zentrale Einheit.



IOTA Smart Contracts - wichtiger Schritt für DeFi auf IOTA

Besonders spannend bei der Weiterentwicklung von IOTA sind die Smart Contracts, welche zum aktuellen Zeitpunkt in der Alphaversion verfügbar sind. Mit diesen intelligenten Verträgen öffnet sich das Netzwerk nun für den wachstumsstarken Markt für Decentralized Fiance. Insbesondere im Jahr 2021 werden skalierbare Lösungen von höherer Relevanz sein. Dementsprechend steht der aktuelle Primus, Ethereum, vor einigen Herausforderungen. Anleger, die Alternativen kaufen, können nun auf eine steigende Adaption hoffen.



Objektiv betrachtet, ist IOTA eine passende Lösung für die Implementierung von Smart Contracts, denn dank des Tangle ist die Skalierbarkeit des Netzwerks gegeben. Folglich ist die Einführung eben jener Smart Contracts ein wichtiger Schritt für das Netzwerk. Anleger, die IOTA kaufen oder in der Vergangenheit bereits gekauft haben, dürften von einer steigenden Nachfrage zudem profitieren.



Mit den Smart Contracts ist IOTA auch bereit, um im DeFi-Sektor zu wachsen oder Non-fungible Token (NFT) zu beinhalten. Die Smart Contracts des Ökosystems sollen in einem Multi-Layer-Netzwerk laufen. Dieses Netzwerk gewährleistet einen parallelen Betrieb und somit eine hohe Geschwindigkeit. Eine chronische Überlastung des Netzwerks, etwa wie aktuell am Beispiel von Ethereum zu sehen, wäre somit kein Problem.



Interoperabilität – eines der kommenden Ziele von IOTA

Eine der anstehenden Neuerungen von IOTA werden Verbindungen zu anderen Blockchain-Netzwerken. Dabei soll die Funktionalität des IOTA Smart Contract Protocol (ISCP) kontinuierlich erweitert werden. Langfristig verfolgen die Entwickler die Idee von technischen Brücken, welche eine blockchain-übergreifende Interaktion ermöglichen. Insbesondere für DeFi - etwas zum Betrieb von dezentralen Börsen (DEX) oder automatisierten Market-Maker-Protokollen (AMM) - ist eine entsprechende Funktionalität maßgeblich.



Um die Kompatibilität zum Branchenprimus Ethereum zu steigern, wollen die Entwickler auch die Programmierumgebung von Ethereum, die Ethereum Virtual Machine (EVM) durch das ISCP unterstützen lassen. Auf diese Art und Weise könnte IOTA auch Smart Contracts emulieren, welche auf der nativen Programmiersprache von Ethereum basieren, Solidity.



So lässt sich IOTA in der Praxis anwenden

Das Internet of Things ist ein gigantisches Themengebiet ohne wirkliche Grenzen. Dementsprechend groß ist das Potenzial von IOTA. Im Folgenden wollen die Experten von Blockchainwelt.de auf die wohl wichtigsten Anwendungsfälle eingehen.



Mobilität: Einer der wohl am meisten kommunizierten Einsatzzwecke von IOTA ist in der Mobilität. Fahrzeuge werden immer digitaler und erheben eigenständig unzählige Daten. IOTA könnte das fehlende Glied zur vollständigen Digitalisierung der Branche darstellen. Eine nahtlose Kommunikation zwischen Maschinen dürfte maßgeblich für den Erfolg der gesamten Branche sein. So könnten die autonomen Fahrzeuge der Zukunft eigenständig fahren, Tankvorgänge einleiten, Transaktionen abwickeln und Mobilitätsdienste anbieten. Industrie 4.0 und Smarte Fabriken: Auch die Industrie 4.0 ist wohl einer der Trendbegriffe der aktuellen Zeit. Intelligente Maschinen können immer arbeiten, denn Stillstand ist teuer und ineffizient. Smart Factories können die Produktion automatisch an die Nachfrage anpassen. Eine Überproduktion bei einer zu geringen Nachfrage oder eine Unterdeckung bei einer hohen Nachfrage lässt sich auf diese Art und Weise einfach vermeiden. Mit IOTA können Unternehmen komplett neue Geschäftsmodelle abbilden. eHealth: Auch das Gesundheitswesen könnte von IOTA profitieren. Durch die Digitalisierung erheben wir unverhältnismäßig mehr Gesundheitsdaten. Jede Bewegung, jede Auffälligkeit wird dokumentiert. Mit IOTA können die Verbraucher wieder mehr Kontrolle über die eigenen Daten erhalten. Die Daten werden direkt im Tangle gespeichert und vom Nutzer verwaltet. Dieser kann bei Bedarf den Zugriff zu den Gesundheitsakten freigegeben. Außerdem haben die Patienten in Zukunft die Chance, ihre eigenen Daten zu monetisieren. Smart Cities: Einer der wohl interessantesten Anwendungsfälle für IOTA ist im Bereich der Smart Cities. In total vernetzten Städten können smarte Energienetze den passenden Stromfluss regeln und somit Smart Charge von elektrifizierten Fahrzeugen ermöglichen. Entsprechende Projekte, etwa die Automobilstadt Wolfsburg, stecken allerdings noch immer in den Kinderschuhen. Durch die Anpassungen von der IOTA-Technologie ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren schnellere Fortschritte im Bereich Smart Cities zu erleben sind.

Fazit: IOTA - eines der innovativsten DLT-Projekte am Markt

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass IOTA ein wirklich besonders Projekt ist. Es ist nicht verwunderlich, dass das Projekt solch eine große Nutzerbasis gewonnen hat. Neben dem Potenzial gibt es allerdings noch einige Hausaufgaben, welche die IOTA Foundation machen muss, bevor IOTA zum Standard im Bereich des Internet of Things wird.



Die MIOTA Kryptowährung kann für langfristige Anleger durchaus interessant sein. Maßgeblich ist hierbei, dass Anleger ausreichend Zeit mitbringen und bei einem Fehlschlag des Projekts auch mit hohen Verlusten umgehen können. Außerdem sollten sich potenzielle Anleger mit der Entwicklung von IOTA auseinandersetzen. Zeitliche Verzögerungen, eine nicht ausreichende Funktionalität oder neue Konkurrenten mit besseren Lösungen könnten den Investment-Case gefährden. (11.03.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf einen Schlag verändert. Allerdings hat diese globale Gesundheitspandemie nicht nur schlechte Seiten. Vor allem wirtschaftlich hat Corona die Digitalisierung unserer Wirtschaft angekurbelt. Menschen, die zuvor keinen Bezug zum e-Commerce hatten, dürften inzwischen bereits online eingekauft haben. Auch digitale Dienste werden immer häufiger genutzt. Besonders spannend dürften die kommenden Jahre werden, denn in Zukunft können Maschinen miteinander kommunizieren und somit ein Internet der Dinge - Dinge im Sinne von kommunizierenden Maschinen - aufbauen. Das aktuell wohl spannendste Projekt aus dem Bereich der Distributed-Ledger-Technologien in diesem Bereich ist IOTA, welches wir Ihnen im Zuge dieses Beitrags näher vorstellen.Bei IOTA handelt es sich um eine Distributed-Ledger-Technologie (DLT), welche insbesondere für den Einsatz im Internet of Things (IoT) konzipiert wurde. Statt einer Blockchain, welche eine besondere DLT ist, setzt IOTA auf den Tangle. Wie bei einer DLT üblich, werden alle Transaktionen verteilt gespeichert und von den Netzwerkteilnehmern validiert. Das Besondere an dem Projekt ist, dass jeder Teilnehmer, der eine Transaktion veranlasst, auch zwei weitere Transaktionen validieren muss. Eine solche Transaktion wird auch erst erfolgreich ausgeführt, wenn mehrere Teilnehmer diese validiert haben.Abbildung 1: Tangle-Struktur aus dem IOTA WhitepaperVisuell betrachtet ergibt sich somit eine sehr komplexe Struktur. Jede Node im Netzwerk ist mit zwei weiteren Nodes verbunden. Das Konstrukt ist komplex aber beliebig skalierbar - der wohl größte Vorteil von IOTA. Insbesondere im Vergleich zu einer klassischen Blockchain offenbaren sich Vorteile, denn die Blöcke einer Blockchain werden sequentiell bearbeitet und aneinandergereiht.Die Transaktionsgeschwindigkeit beim Tangle hängt maßgeblich von der Anzahl der aktiven Nutzer ab. Eine steigende Nutzerbasis bedeutet, dass mehr Transaktionen möglich sind. Beziehen wir dieses Potenzial auf den Mobilitätsmarkt, dann ergibt sich hier ein enormes Potenzial. Insbesondere die Kommunikation unterschiedlicher Maschinen wie Autos, Motorräder, E-Scooter, Bahnen und Bussen könnte das Stadtbild nachhaltig verändern.Insgesamt ist IOTA ein vergleichsweise junges DLT-Protokoll. Immerhin erschien IOTA erst im Jahr 2016 und konnte seitdem ein durchaus bedeutendes Wachstum verzeichnen. Insbesondere im Rahmen des ICO-Hypes aus dem Jahr 2017 schien es, als wäre IOTA auf dem besten Wege, den Markt zu erobern. Nahezu täglich erschienen News zu der rasanten Adaption des Protokolls.Schlussendlich haben sogar Industriegrößen wie Bosch oder Volkswagen in das Projekt investiert. Doch nach dem anfänglichen Hype folgte die Ernüchterung. Der Preis von MIOTA konsolidierte. Doch entgegen der Erwartungen blieb das Interesse an IOTA ungebrochen groß. Anleger und Investoren blieben dem Projekt treu - der Grund dürfte das enorme Potenzial des Protokolls sein.Zusammen mit der Community hat die IOTA Foundation in den vergangenen Jahren zahlreiche Neuerungen eingeführt. Langsam zeigt IOTA auch, dass der technische Fortschritt einen Mehrwert bietet. Die Kurse der Coin steigen. Maßgeblich hierfür dürfte die absehbare Abschaltung des Coordinator sein.Wenn die Rede vom wohl größten Update des IOTA-Ökosystems ist, dann handelt es sich wohl um das Upgrade auf IOTA 2.0, dem sogenannten Coordicide . Doch bis der Coordicide endlich stattfindet, müssen die Entwickler noch einige Upgrades durchführen.