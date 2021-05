Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Snowflake-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

198,14 EUR -1,37% (28.05.2021, 16:21)



NYSE-Aktienkurs Snowflake-Aktie:

244,16 USD -0,40% (28.05.2021, 16:10)



ISIN Snowflake-Aktie:

US8334451098



WKN Snowflake-Aktie:

A2QB38



Ticker-Symbol Snowflake-Aktie:

5Q5



NYSE-Symbol Snowflake-Aktie:

SNOW



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (28.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Snowflake seien direkt nach der Veröffentlichung der Q1-Zahlen am Mittwoch abgestürzt - doch am Donnerstagnachmittag hätten die Papiere plötzlich angezogen.Snowflake habe im ersten Quartal (bis April) den Umsatz um 110 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 229 Millionen Dollar gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten von 213 Millionen Dollar klar übertroffen. Der bereinigte Verlust je Aktie habe mit nur 0,11 Dollar ebenfalls besser abgeschnitten als die Schätzung von 0,15 Dollar.Die Zahl der Kunden sei im Vergleich zum Q4 um 9,5 Prozent auf 4.532 gestiegen. Entscheidend sei hier, dass es dem Datenanalyse-Spezialisten gelungen sei, die Anzahl seiner großen Kunden deutlich zu verbessern. So habe die Zahl der Kunden, die mehr als eine Million Dollar Produktumsatz im Jahr einbringen würden, von 77 auf 104 zugelegt. Die Fähigkeit zum Upselling, also dem Kunden teurere Produktkategorien zu verkaufen, zeige sich dabei auch in der hohen Netto-Kundenbindungsrate von 168 Prozent.Starke Zahlen, die für sich alleine eine positive Reaktion der Aktie gerechtfertigt hätten. Wäre da nicht der Ausblick. So habe Snowflake nur die Prognosespanne für das laufende Gesamtjahr eingeengt und erwarte nun Produktumsätze von 1,020 bis 1,035 Milliarden Dollar (zuvor 1,00 bis 1,02 Milliarden Dollar).Die Enttäuschung über die schwache Prognose habe schnell der Überzeugung gewichen, dass Snowflake langfristig auf seinem Wachstumskurs bleibe. Und an der Börse gelte: Lieber eigene Prognosen übertreffen, als die Prognose kappen zu müssen. Anleger scheinen dem jungen Unternehmen vorerst die Zeit zu geben, in seine ambitionierte Bewertung hineinzuwachsen."Der Aktionär" wartet angesichts eines 21er KUVs von 64 vorerst lieber auf günstigere Einstiegskurse beim aussichtsreichen Big-Data-Player, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 28.05.2021)