Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Snowflake Inc.: (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter Snowflake habe zu den großen Überfliegern des letzten Jahres gehört. Nach dem Börsengang habe die Aktie eine fulminante Rallye auf das Börsenparkett gelegt und habe sich innerhalb weniger Monate in der Spitze fast verdoppelt. Doch dann sei die Ernüchterung gefolgt, das Papier habe sich mittlerweile halbiert. Ein Analyst von Goldman Sachs zeige sich davon unbeeindruckt.Der Experte Kash Rangan gehe nämlich davon aus, dass die langfristige Story von Snowflake weiterhin intakt bleibe und "die Aktie zu attraktiv ist, um an ihr vorbeizugehen". Deswegen habe er Snowflake von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft. Sein Kursziel sei: 275 Dollar.Sein Argument: Die Cloud-Adaption befinde sich weltweit noch in einer sehr frühen Phase, das gebe dem Titel deutliches Upside-Potenzial."Angesichts der starken Wettbewerbsposition von Snowflake in seinen Kernmärkten und seiner Fähigkeit auf diversen Cloud-Umgebungen zu laufen, dürfte Snowflake von der Cloud-Transformation bei Unternehmen stark profitieren und ein dominierender Anbieter in diesem Bereich bleiben", so Rangan.Snowflake biete einen cloudbasierten Data-Warehousing- und Data-Engineering-Dienst an und somit seinen Kunden die notwendige Infrastruktur zum Speichern und Analysieren ihrer Unternehmensdaten. Zudem stelle Snowflake den Dienst Snowflake Data Exchange zum sicheren Austausch von Daten bereit.Zur Datenspeicherung nutze Snowflake unter anderem die Cloud-Plattformen von Amazon (AWS), Microsoft (Azure) und Google (Google Cloud). Snowflake werbe "mit grenzenloser Skalierbarkeit und Parallelität", optimierten Datenpipelines und geringem Verwaltungsaufwand.Trotz der scharfen Korrektur hält DER AKTIONÄR an seiner Einschätzung fest. Snowflake sei trotz fundamentaler Vorzüge mit einem KUV von 60 aktuell schlicht zu ambitioniert bewertet und charttechnisch stark angeschlagen. Anleger bleiben der Snowflake-Aktie weiterhin fern, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)