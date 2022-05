Wenn Snapchat den heutigen Handelstag in der Nähe der 15-USD-Marke beginne, würde dies einen Rückgang von fast 80% gegenüber dem Allzeithoch bedeuten. Dies sei ein massiver Ausverkauf, der nur sieben Monate gedauert habe. Das Unternehmen habe jedoch immer noch eine Basis von mehr als 330 Millionen Nutzern weltweit, die seine Dienste eifrig nutzen würden. Einige aggressive, langfristig orientierte Anleger könnten nach Gelegenheiten in kürzlich verlorenen Wachstumsunternehmen wie Netflix und Snapchat suchen. Gleichzeitig habe Spiegel mitgeteilt, dass: "Wir sind weiterhin begeistert von den langfristigen Wachstumschancen für unser Unternehmen (...) Unsere Community wächst weiter und wir sehen weiterhin ein starkes Engagement bei Snapchat, und wir sehen weiterhin bedeutende Möglichkeiten, unseren durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer langfristig zu steigern."



Snap (SNAP.US) im Chart: Die Aktie habe sich seit Beginn der Pandemie in einem sehr dynamischen Aufwärtstrend bewegt. Der Kurs sei von den Tiefstständen im März 2020 um fast 1.500% in die Höhe geschossen, da die Menschen mehr Zeit mit der App verbracht hätten und zu Hause geblieben seien. In der zweiten Jahreshälfte 2021 seien die Kurse jedoch nach schwachen Quartalsergebnissen abgestürzt. Seitdem befinde sich die Aktie in einem dynamischen Abwärtstrend. Sollte es den Käufern gelingen, die Unterstützung bei 15 USD zu verteidigen, könnte eine Aufwärtskorrektur in Richtung des 20-USD-Bereichs eingeleitet werden. Sollte sich die derzeitige Stimmung durchsetzen, könnte sich der Ausverkauf in Richtung der psychologischen Unterstützung bei 10 USD beschleunigen. (Quelle: xStation 5)



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (24.05.2022/ac/a/n)







