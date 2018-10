NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

London (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Ross Sandler vom Investmenthaus Barclays Investoren weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Obwohl die Analysten von Barclays davon ausgehen, dass Snap Inc. in Q3 mit der Metrik "täglich aktive Nutzer" (DAU) die Konsensprognose verfehlen wird, werde auf der Umsatzebene mit dem Treffen der Markterwartungen gerechnet.Analyst Ross Sandler gibt sich überzeugt, dass Snap auf längere Sicht hin das Ruder herumreißen kann. Der stärkste Katalysator wäre derweil ein erneutes Wachstum bei der DAU-Metrik. Dazu dürfte es kommen wenn die neue Android-App am Start sei.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 16,00 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:5,80 Euro -0,68% (11.10.2018, 15:37)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:5,98 Euro +4,36% (11.10.2018, 15:52)