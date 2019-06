NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 13,62 -2,40% (17.06.2019, 17:09)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(17.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Victor Anthony von Aegis Capital:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Victor Anthony, Analyst beim Investmenthaus Aegis Capital, die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr zum Kauf.Die Analysten von Aegis Capital sprechen von einer Verbesserung der Fundamentaldaten. Eine zunehmende Nutzung der Plattform, Möglichkeiten zur Ausweitung der Umsätze, ein zunehmendes Interesse der Werbewirtschaft seien Signale hierfür.Seit dem Börsengang nimmt Analyst Victor Anthony gegenüber der Snap-Aktie zum ersten Mal eine konstruktive Haltung ein. Entgegen der früheren These, wonach Evan Spiegel einen Käufer für das Unternehmen finden sollte, herrsche jetzt eher die Annahme, dass Snap Inc. auf eigenen Füßen stehen könne. Für das Unternehmen spreche außerdem der Umstand, dass Snap im Gegensatz zu den FAANG-Titeln mit regulatorischen Problemen kaum zu kämpfen habe.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Aegis Capital den Titel von "hold" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 17,00 USD.