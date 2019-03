NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 11,03 +9,75% (14.03.2019)



US83304A1060



A2DLMS



1SI



SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(14.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Richard Greenfield von BTIG:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Richard Greenfield von BTIG die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr zum Kauf.Werbepartner in Nordamerika würden mehr Geld für die Snapchat-Plattform ausgeben. Die Kunden seien zunehmend auf ihren Return on investment fokussiert. Die positiven Preistrends beim Werbeinventar sollte sich bei den Einnahmen in 2019 unmittelbar bemerkbar machen, so die BTIG-Analysten.Analyst Richard Greenfield lobt außerdem die Loyalität der Nutzer und eine positivere Moral nachdem neue Führungskräfte an Bord gekommen seien.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von BTIG den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 15,00 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:9,80 Euro +11,49% (14.03.2019, 16:44)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:9,84 Euro +11,19% (14.03.2019, 16:56)