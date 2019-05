NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 11,36 -1,82% (29.05.2019, 18:17)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(29.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Beijing (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse der Analystin Ella Ji von China Renaissance:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analystin Ella Ji vom Investmenthaus China Renaissance im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu halten.Sanp Inc. habe begonnen sich aus dem Tal wieder nach oben zu arbeiten. Das Unternehmen habe richtige Maßnahmen ergriffen, um das Wachstum der Nutzerzahlen und den Aufbau von monetarisierbaren Inhalten voranzutreiben.Der bisherige Kursverlauf in diesem Jahr (+110%) habe aber bereits einen großen Teil der positiven Entwicklung vorweggenommen. Der Konkurrenzdruck bleibe enorm.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von China Renaissance die Bewertung mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von 12,00 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:10,26 Euro +0,37% (29.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:10,21 Euro -1,41% (29.05.2019, 17:45)