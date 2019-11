NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 15,35 +1,12% (04.11.2019, 22:03)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (05.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Wer die Snap-Aktie letztes Jahr bereits abgeschrieben habe, der sei eines Besseren belehrt worden: Rund 175% habe das Papier seit Jahresbeginn an der Heimatbörse in New York aufs Parkett gezaubert. Dabei sei die Story noch lange nicht ausgereizt. In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" (WSJ) habe CEO Evan Spiegel verraten, wie dem US-Unternehmen der Turnaround gelungen sei. Viele der getätigten Investments, von denen einige sicherlich kontrovers gewesen seien, würden sich aktuell auszahlen, so Spiegel gegenüber dem WSJ.Der starke Kursanstieg seit Jahresbeginn zeige, dass das Vertrauen der Anleger in Snap zurückgekehrt sei. Jetzt liege es an dem Unternehmen zu liefern, um die Kursrally der letzten Monate zu rechtfertigen.Snap habe nach den letzten Zahlen bewiesen, dass der Plattformumbau sich in deutlich gesteigerten Nutzerzahlen bemerkbar mache (plus 13% in Q3). Auch in Sachen Monetisierung sei das Management auf einem guten Weg. Zwar habe man die Anleger mit einer eher schwächeren Prognose enttäuscht, doch das Umsatzpotenzial scheine noch lange nicht ausgereizt zu sein. Bleib das Marktumfeld weiter positiv gestimmt, so könnte schon bald die 17-USD-Marke fallen. Anleger könnten dabei bleiben, sollten aber den Stoppkurs bei 11,40 Euro beachten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)