Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

10,61 Euro -6,19% (08.08.2018, 16:06)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 12,28 -6,40% (08.08.2018, 16:09)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (08.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Am Dienstagabend habe Snap die Q2-Zahlen vorgelegt. In einer ersten Reaktion seien die Anleger begeistert gewesen, denn der Börsenneuling habe die Erwartungen der Analysten geschlagen. Die Social-Media-Plattform habe einen Umsatz von 262 Millionen Dollar bei Verlusten je Aktie von 0,14 Dollar verbucht. Die Analysten hätten jedoch nur mit einem Erlös von 250 Millionen Dollar bei Verlusten je Aktie von 0,18 Dollar gerechnet. Grund für das starke Quartal sei vor allem die optimierte Kostenstruktur gewesen.Das mit 44 Prozent schneller als erwartete Umsatzwachstum habe für eine deutliche Reaktion bei den Börsianern gesorgt. Der US-Titel sei nachbörslich um elf Prozent nach oben geschossen. Doch es sei nur ein kurzes Zucken gewesen - wenige Minuten später sei es mit der Snap-Aktie wieder rapide bergab auf das Ausgangsniveau gegangen.Denn bei der entscheidenden Kennzahl versage das Unternehmen. Die Zahl der täglich aktiven User sei um 1,5 Prozent bzw. um drei Millionen auf 188 Millionen gesunken.Wer auf den Monstertrade aus Ausgabe 31/2018 gesetzt hat, wartet die US-Handelseröffnung ab und verkauft den Schein, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:10,73 Euro -6,29% (08.08.2018, 15:52)