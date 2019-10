NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 14,44 -0,93% (22.10.2019, 16:23)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(22.10.2019/ac/a/n)



Connecticut (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Rohit Kulkarni von MKM Partners.Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analystin Ella Ji vom Investmenthaus China Renaissance im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu halten.Snap Inc. habe im letzten Jahr einen guten Job gemacht. In der nächsten Zeit könnte mehrere Katalysatoren zum Tragen kommen, so die Einschätzung der Analysten von MKM Partners. Hierzu würden die neue Android-App, die Premium Content-Partnerschaften und die Markteinführung einer Gaming-Plattform gehören.Auf längere Sicht dürfte Snap aber keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung haben. Der Gegenwind durch TikTok und Instagram dürfte in der nächsten Zeit noch zunehmen, so die Einschätzung des Analysten Rohit Kulkarni.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von MKM Partners die Bewertung mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 16,00 USD.