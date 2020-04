NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

12,44 USD -3,72% (21.04.2020, 22:10)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Dank Corona könne Snapchat im ersten Quartal 2020 erstmals in seiner Firmengeschichte einen positiven operativen Cashflow vorlegen. Dieser habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von minus 66 Mio. auf 6 Mio.USD verbessert. Auch bei den täglich aktiven Nutzern und dem Umsatz schlage die Social-Media-Plattform die Erwartungen. Der Aktienkurs reagiere auf die Zahlen mit einem Kursfeuerwerk.Wegen der Lockdowns nehme die Aktivität bei Snapchat stark zu. Dennoch komme Snap nicht aus der Verlustzone. Wegen der unvorhersehbaren Folgen der Covid-19-Pandemie auf die globale Wirtschaft könne das US-Unternehmen keinen Ausblick auf das zweite Quartal geben.Die Coronavirus-Folgen würden Snap zum ersten positiven operativen Cashflow seit Firmengründung verhelfen. Möglich geworden sei das auch durch sich verdoppelnde Werbeeinnahmen. Das sei erstaunlich, denn bei Facebook und Google würden die Werbeeinnahmen durch die Krise zurückgehen. Kurzfristig dürfte sich Snap weiter positiv entwickeln. Mutige Trader könnten einen Einstieg in die Snap-Aktie wagen. Langfristig orientierte Anleger sollten beim direkten Konkurrenten Facebook mit seiner Plattform Instagram bleiben, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)Börsenplätze Snap-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:13,69 Euro +19,29% (22.04.2020, 13:17)Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:13,736 Euro +18,25% (22.04.2020, 13:04)