Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

27,455 EUR -1,68% (26.04.2022, 15:32)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

29,91 USD +0,50% (25.04.2022)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (26.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Das Börsenjahr sei für Tech-Werte bisher überwiegend schlecht verlaufen. Das spiegele sich auch in dem sehr technologielastigen Nasdaq-Composite-Index wider, der auf Jahressicht mit 17 Prozent im Minus notiere. Die Korrektur bei den Tech-Aktien habe die Schweizer Investmentbank Credit Suisse nun zum Anlass genommen, ihre favorisierten Technologiewerte zu nennen. Diese hätten zum Teil ein enormes Kurspotenzial.Einer der Credit Suisse-Favoriten sei Snap, das vor allem durch die App Snapchat bekannt sei. Ein großer Vorteil sei die junge Zielgruppe, die das Unternehmen für Werbetreibende besonders interessant mache. Auch die fortgeschrittenen Aktivitäten in dem Bereich Augmented Reality, die unter anderem für Einkäufe genutzt werden könne, hebe die Bank hervor. Das Kursziel der Credit Suisse für Snap liege bei 88 Dollar, was gegenüber dem jetzigen Kurs einem Aufschlag von 195 Prozent entspreche.AppLovin biete Entwicklern von Handyspielen durch seine Produkte die Möglichkeit ihre Apps zu monetarisieren, analysieren und zu veröffentlichen. Der Markt für mobiles Gaming sei bereits der am schnellsten wachsende in der Gaming-Branche. Die Credit Suisse sehe in Zukunft bis zu sechs Milliarden Menschen über vernetzte Bildschirme spielen. Davon werde zwangsläufig auch AppLovin profitieren, die Bank sehe ein Kursziel von 112 Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs habe die Aktie somit ein Potenzial von 175 Prozent.Das Unternehmen Unity Software entwickele Technologie zur Spieleentwicklung und für andere Anwendungen und werde laut der Credit Suisse durch die Nachfrage nach 3D-Modellierungen für Online-Händler und dem weiteren Markt, der über den Spielemarkt hinausgehe, profitieren. Mit einem Kursziel von 180 Dollar sehe die Schweizer Bank ein Kurspotenzial von über 125 Prozent.Mit Snap findet sich einer der Werte auch auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" wieder, so Julian Weber. (Analyse vom 26.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: