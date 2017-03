NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 19,49 -2,01% (17.03.2017, 18:06)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:
A2DLMS

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:
SNAP

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Michael Nathanson von MoffettNathanson:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Michael Nathanson, Analyst vom Investmenthaus MoffettNathanson, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu verkaufen.Der Aktienkurs von Snap Inc. spiegelt nach Ansicht der Analysten von MoffettNathanson ein perfektes Szenario wider.Ein Aspekt der für die Snap-Aktie spreche sei der Umstand, dass es kostspielig sei sich Snap-Aktien zu Short-Zwecken zu leihen. An der Sachlage könnte sich aber etwas ändern, wenn Ende Juli die Haltefristen von Altaktionären auslaufen würden. Abgesehen davon sei zu hören, dass sich das Wachstum der täglich aktiven Nutzer im Januar und möglicherweise auch im Februar verbessert habe. Das erste Quartal könnte insofern einen guten Start repräsentieren.Allerdings bleibe zu konstatieren, dass in den USA in der Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen die Snap-App bereits einen Verbreitungsgrad von 70% habe. Snap ist nach Ansicht von Analyst Michael Nathanson nur drei bis fünf Mio. monatlich aktive Nutzer von der vollständigen Sättigung entfernt. Dadurch werde das Aufwärtspotenzial begrenzt. Derweil sei es unwahrscheinlich, dass sich ältere Semester bald ein Snap-Konto zulegen würden. Daher herrsche die Sorge, dass es Snap wie Twitter ergehen könnte. Hinzu komme, dass Snap von deutlich höheren Ausgaben belastet werde als Twitter seinerzeit. Die Grube aus der sich Snap hinsichtlich der EBIT-Marge befreien müsse, sei daher viel tiefer. Vor 2021 sei auf GAAP-Basis nicht mit dem Erreichen positiver operativer Margen zu rechnen.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Moffett-Nathanson die Coverage des Titels mit einem "sell"-Rating und einem Kursziel von 15,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:18,16 Euro -3,51% (17.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:18,20 Euro -0,94% (17.03.2017, 17:57)