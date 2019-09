Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

14,824 Euro -2,92% (19.09.2019, 15:50)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

16,37 USD -3,14% (19.09.2019, 15:38)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (19.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Snap habe in der vergangenen Woche einen deutlichen Rücksetzer erlitten. In der Spitze habe das US-Papier über zwölf Prozent verloren. Doch jetzt gebe die Aktie wieder Vollgas - der kurzfristige Abwärtstrend sei durchbrochen.Hauptauslöser für die schwache Performance Ende vergangener Woche sei eine Studie der Bank of America Merrill Lynch gewesen. Die Studie habe einen deutlichen Einbruch der Snapchat-Downloads von 18 Prozent gegenüber dem vorangegangenen zweiten Quartal aufgezeigt. Anleger sollten diese Zahlen jedoch nicht in Panik versetzen, denn gegenüber dem Vorjahresquartal dürfte Snap rund 23 Prozent zulegen.Die Aktie habe sich in dieser Woche wieder stabilisieren können und habe den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen. Eine horizontale Unterstützung für den jungen Aufwärtstrend finde der Chart im Bereich von 15,00 Dollar, wo auch die 90-Tage-Linie bei aktuell 14,76 Dollar notiere.Könne Snap weiterhin wachsen und werden Neuerungen wie das Gaming-Angebot die Monetarisierung weiter vorantreiben, dürfte die Aktie ihre kurze Konsolidierungsphase bald abgeschlossen haben. Analysten würden erwarten, dass Snap mit Mobile-Gaming schon im Jahr 2022 bis zu 350 Millionen Dollar erlösen könnte."Der Aktionär" bleibt der Meinung, dass Snapchat nach dem Plattform-Umbau weiter einen positiven Nutzertrend verzeichnen wird und erfolgreich zusätzliche Umsatzquellen anzapfen kann. Anleger sollten dabeibleiben und abwarten, so Benedikt Kaufmann. Er sehe das langfristige Ziel der Snap-Aktie bei 17,40 Euro. (Analyse vom 19.09.2019)