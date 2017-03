NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse der Analystin Laura Martin von Needham & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rechnet die Analystin Laura Martin von Needham & Co im Rahmen einer Ersteinschätzung mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Auf Basis der Prospect-Theorie könnte man Snap Inc. als lotterieähnliche Aktie verstehen. Manchmal sei ein Gewinn möglich, aber eine nähere Betrachtung der Fundamentaldaten offenbare verschiedene Risiken. Der gesamte erreichbare Markt sei 80% kleiner als der von Facebook, wobei Snap bereits einen Verbreitungsgrad in seinem Segment von 50% habe.Die für 2019 geschätzten Umsätze würden bereits einen deutlich steigenden Anteil der Werbeausgaben implizieren. Selbst bei einem Erreichen des prognostizierten Umsatzes von 3,3 Mrd. dürfte der Aktienkurs wegen der EV/Umsatz-Multiplen von Facebook und Alphabet sinken. Vor 2020 sei kein klarer Weg in Richtung Profitabilität erkennbar.Die Analystin Laura Martin hält einen Wert je Snap-Aktie von 19 bis 23 USD für angemessen.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Needham & Co die Coverage des Titels mit dem Votum "underperform".