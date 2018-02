NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Brian Nowak vom Investmenthaus Morgan Stanley in Bezug auf die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin zu einer Untergewichtung.Die Quartalszahlen der Snapchat-Mutter Snap Inc. seien besser ausgefallen als angenommen. Allerdings sollten Investoren an der Dauerhaftigkeit des aktuellen Momentums zweifeln.Die Analysten von Morgan Stanley weisen auf zahlreiche Herausforderungen hin. Die Umgestaltung der Plattform sei mit Unsicherheiten verbunden, so der Analyst Brian Nowak.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "underweight" ein, erhöhen aber das Kursziel von 10,00 auf 11,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Snap-Aktie:17,05 Euro +6,50% (08.02.2018, 13:51)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:17,43 Euro +3,04% (08.02.2018, 14:08)