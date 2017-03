Doch wohin solle die Reise noch führen - fundamental habe das Unternehmen im abgelaufenen Jahr Verluste von über 500 Millionen US-Dollar geschrieben und damit mehr Verlust als Umsatz gemacht. Snapchat habe im vierten Quartal im Schnitt zwar 158 Millionen Nutzer pro Tag gehabt, doch zuletzt sei das Wachstum deutlich ins Stocken geraten. Neben der App stelle das Unternehmen aber auch tragbare Kameras "Spectacles" in Form von Sonnenbrillen her und bezeichne sich selbst als "Kamera-Firma". Dieses Argument habe bei Anlegern wohl gezogen - doch der Eintritt in den Wettbewerb mit Facebook, Instagram und WhatsApp dürfte Snap noch zu schaffen machen.



So werde das Unternehmen nach eigenen Aussagen vorerst keine Gewinne erzielen und trotzdem seien die Aktien heiß begehrt. Trotz des hohen Anlegerinteresses an Snap sähen Experten erhebliche Risiken. Anlageberater würden von einer deutlichen Überbewertung sprechen - derzeit solle das Unternehmen 34 Milliarden US-Dollar wert sein - der faire Kurs der Aktie werde auf 10,00 US-Dollar taxiert. Durch den Börsengang in der letzten Woche sei aber auch nur ein kleiner Teil der Firma an die Börse gebracht worden. Snap habe 200 Millionen Aktien zu jeweils 17,00 US-Dollar bei Investoren untergebracht - sehr viel mehr als die eigentlich erwarteten 14,00 bis 16,00 US-Dollar. Vielleicht etwas zu viel der Euphorie, weshalb eine Short-Strategie angemessen wäre.



Ein erster Blick auf den mehrstündigen Chartverlauf des Wertpapiers spreche aber eine andere Sprache - mit einem erneuten Gap-Up sei die Snap-Aktie in den heutigen Handel gestartet, allerdings sei die Kurslücke auch rasch wieder geschlossen worden. Unter dem Strich bleibe jedoch immer das Risiko eines deutlichen Kursrückfalls bestehen, weshalb Short-Positionen sehr bald schon in die Gewinnzone laufen könnten. Ein möglicher Einstiegspunkt für ein Short-Investment könnte das bisherige Hoch vom Freitag bei 29,44 US-Dollar darstellen, bis dahin könnten risikofreudige Anleger aber über eine Gegenposition nachdenken und an steigenden Kursnotierungen partizipieren. Die Wahl bleibt auf jeden Fall schwierig, dafür ist der Börsengang zu frisch und die Zeit wird erst noch zeigen müssen, wohin die Reise auch tatsächlich geht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.03.2017) (06.03.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktie: Wohin geht die Reise? AktienanalyseAm Donnerstag feierte die Aktie des Technologieunternehmens Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ihr Börsendebut und war prompt der Star an den Börsen - die Kursnotierungen schossen regelrecht in die Höhe und kletterten bereits am ersten Tag um rekordverdächtige 44 Prozent, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.