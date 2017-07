ISIN Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst John Blackledge von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse rechnet der Analyst John Blackledge vom Investmenthaus Cowen and Company nur noch mit einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die Analysten von Cowen and Company kritisieren bei Snap Inc. die langsamer als erwartet vonstatten gehende Implementierung neuer Werbetechnologien. Werbekunden seien derzeit mehr und mehr auf der Suche nach Optionen um experimentelle Werbebudgets zu platzieren. Zudem verschärfe sich der Wettbewerb, nicht nur Seiten Instagrams sondern auch durch kleinere Konkurrenten wie Pinterest.Analyst John Blackledge bezeichnet die Geschäftsmöglichkeiten von Snap weiterhin als signifikant, sowohl in den USA als auch in Europa. Der Weg hin zu steigenden Nutzerzahlen und einer zunehmenden Nutzung sei aber alles andere als leicht.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel von "outperform" auf "market perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 21,00 auf 17,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:13,32 Euro -1,11% (17.07.2017, 13:42)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:13,36 Euro +0,22% (17.07.2017, 14:04)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 15,15 -0,79% (17.07.2017, 14:12, vorbörslich)