NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 21,59 -2,04% (13.03.2017, 15:44)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(13.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Victor Anthony von Aegis Capital:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Victor Anthony, Analyst beim Investmenthaus Aegis Capital, die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin zu halten.In den meisten der größeren entwickelten Länder (USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Japan, Spanien und Südkorea) sehe die Metrik der täglich aktiven Nutzer schwach aus. Im ersten Quartal werde offenbar nur in Russland und Deutschland ein starkes Wachstum verzeichnet. Damit stehe die Entwicklung im Kontrast zu Instagram.Das Modell von Snap Inc. basiere fast komplett auf der Fähigkeit den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer in den entwickelten Ländern zu steigern. Die Analysten von Aegis Capital sind der Auffassung, dass Snap in den kommenden Quartalen Werbeeinnahmen zufließen würden, da Werbekunden mit der App experimentieren würden. Falls aber Snap das Wachstum nicht wieder stimulieren könne, würden sich Werbekunden nach alternativen Plattformen umschauen, wo das Wachstum robust bleibe, zum Beispiel bei Instagram. Analyst Victor Anthony ist der Ansicht, dass Snap aggressiv in Innovationen investieren müsse, um nicht das gleiche Schicksal wie Twitter oder noch schlimmer wie Tumblr erleiden zu müssen.In ihrer Snap-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Aegis Capital das Votum "hold" sowie das Kursziel von 22,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:20,35 Euro -5,28% (13.03.2017, 15:22)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:20,24 Euro -1,88% (13.03.2017, 15:36)