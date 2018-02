NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 18,99 +35,06% (07.02.2018, 16:55)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:
A2DLMS

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:
SNAP

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



Baltimore (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst John Egbert von Stifel Nicolaus:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt der Analyst John Egbert vom Investmenthaus Stifel Nicolaus die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin zu halten.Der von Snap Inc. in Q4 verzeichnete Zuwachs bei den täglich aktiven Nutzern habe die Erwartungen um rund 50% übertroffen. Die Investitionen des Unternehmens würden offenbar beginnen sich auszuzahlen.Das Management habe zudem Optimismus hinsichtlich der Neugestaltung der Snapchat-App verbreitet. In den Testmärkten sei ermutigende Trends festzustellen gewesen.Analyst John Egbert betrachtet das Wachstum von Snap in 2018 nach eigenen Worten mit viel mehr Zuversicht. Es werde spannend sei abzuwarten inwieweit es bei den Metriken "täglich aktive Nutzer" und Anzeigenpreisen zu weiteren Verbesserungen komme.In ihrer Snap-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Stifel Nicolaus das Rating "hold", erhöhen aber das Kursziel von 13,00 auf 17,00 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:15,25 Euro +34,24% (07.02.2018, 16:39)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:15,51 Euro +36,47% (07.02.2018, 16:54)