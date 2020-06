Den Haag (www.aktiencheck.de) - Laut einer Analyse von NN Investment Partners haben europäische Small-Cap-Value-Aktien vergleichbare Growth-Werte seit Anfang Juni outperformt und damit eine mehrjährige Underperformance beendet, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Maarten Geerdink, Head of European Equities, NN Investment Partners: "Wenn Value Growth nachhaltig übertreffen soll, muss die Wiedereröffnung der Wirtschaft weitergehen. Die Vorzeichen sind ermutigend. Ohne eine aggressiv verlaufende zweite Corona-Welle gepaart mit den Konjunkturprogrammen erwarten wir, dass diese Entwicklung weiterhin positiv verläuft. Darüber hinaus sind die Inflationserwartungen verhalten, und eine zurückhaltende Notenbankpolitik wird versuchen, die Inflation zu begünstigen. Dies wird sich auf Value-Aktien positiv auswirken, da höhere Zinsen Growth-Aktien theoretisch stärker belasten sollten. Ein höherer Bewertungsabschlag lässt die längerfristigen Cashflows von Wachstumsunternehmen derzeit weniger attraktiv erscheinen.""Eine Neuauflage der Value-versus-Growth-Debatte könnte Value-Aktien stärken, da flexible Investoren die historisch breite Bewertungsverteilung als Argument für eine Neugewichtung ihrer Portfolios ansehen werden." (24.06.2020/ac/a/m)