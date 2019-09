Tradegate-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

22,45 EUR +1,58% (16.09.2019, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

24,91 USD +1,71% (16.09.2019, 16:13)



ISIN Slack Technologies-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack Technologies-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (16.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Slack Technologies-Aktienanalyse des Analysten Gregg Moskowitz von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse rechnet Gregg Moskowitz, Analyst bei Mizuho Securities USA, in Bezug auf Aktien des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit einer neutralen Kursentwicklung.Die Kommunikations- und Kollaborationsplattform von Slack Technologies Inc. ist nach Ansicht der Analysten von Mizuho Securities USA branchenweit die beste Lösung.Der Wettbewerbsdruck könne aber nicht ignoriert werden. Das Angebot von Microsoft vermindere die Preismacht von Slack, so der Analyst Gregg Moskowitz.In ihrer Slack Technologies-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Mizuho Securities USA die Coverage des Titels mit einem Votum "neutral" auf und veranschlagen ein Kursziel von 26,00 USD.Börsenplätze Slack Technologies-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:21,95 EUR -3,52% (16.09.2019, 15:32)