Tradegate-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

30,40 EUR -0,98% (17.07.2019, 17:32)



NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

34,14 USD -0,76% (17.07.2019, 17:34)



ISIN Slack Technologies-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack Technologies-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (17.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Slack Technologies-Aktienanalyse der Analystin Heather Bellini von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bringt Heather Bellini, Analystin von Goldman Sachs, hinsichtlich den Aktien des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) im Zuge einer Ersteinschätzung die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung zum Ausdruck.Slack Technologies Inc. sei im Bereich Kollaborationssoftware seit vielen Jahren führend und werde das wahrscheinlich auch bleiben, so das Urteil der Analysten von Goldman Sachs.Allerdings trägt die aktuelle Bewertung des Titels nach Ansicht der Analystin Heather Bellini diesem Szenario bereits ausreichend Rechnung.In ihrer Slack Technologies-Aktienanalyse starten die Analysten von Goldman Sachs die Bewertung mit einem "neutral"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 34,00 USD.Börsenplätze Slack Technologies-Aktie:Berlin-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:30,50 EUR -1,29% (17.07.2019, 17:12)