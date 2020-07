Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Slack-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Slack-Aktie:

27,90 EUR +0,36% (16.07.2020, 21:37)



NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

31,61 USD -1,59% (16.07.2020, 22:00)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (16.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Ein Großteil der Beschäftigen in Deutschland wünsche sich laut einer Studie der Universität Konstanz auch über die Corona-Krise hinaus die Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice. 56 Prozent der Befragten möchten in Zukunft zumindest teilweise von Zuhause aus arbeiten. Dieser Trend sei Gold wert für Slack."Das Wunschmodell ist bei vielen Befragten eine ausbalancierte Mischung aus Homeoffice und Präsenztätigkeit", so die Autoren der Studie um den Wirtschaftswissenschaftler Florian Kunze.Mehr als 45 Prozent der Befragten hätten angegeben, dass sie im Homeoffice besser und effektiver arbeiten könnten als im Büro.Auch auf Arbeitgeberseite dürfte das Homeoffice einer Studie zufolge über das Ende der Corona-Zeit hinaus an Bedeutung gewinnen und in vielen Unternehmen neue Normalität werden. Forscher des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) und der Deutschen Gesellschaft für Personalführung hätten dazu die Stimmung in rund 500 Unternehmen abgefragt.Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern gehe der Trend eindeutig zu mehr Homeoffice. Doch dabei dürfe die Kommunikation nicht leiden. E-Mails und Telefon hätten sich für viele Arbeitnehmer zu Hause als untauglich erwiesen. Sie würden lieber auf die Lösungen von Slack setzen.Die Slck-Aktie konsolidiert zwar weiterhin, doch "Der AktionärE sieht in dem Wert noch jede Menge Potenzial, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 16.07.2020)Mit Material von dpa-AFX