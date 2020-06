Tradegate-Aktienkurs Slack-Aktie:

35,50 EUR +3,50% (03.06.2020, 21:34)



NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

39,62 USD +4,01% (03.06.2020, 21:20)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (03.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Das Papier des Krisenprofiteurs setze seinen Höhenflug ununterbrochen fort. Die unermüdlichen Bullen würden auf ihrem Weg zu neuen Rekordständen eine Widerstandsmarke nach der anderen überwinden. Nun würden die Quartalszahlen in den Vordergrund rücken. Gelinge hier eine positive Überraschung, dann könnte Die Aktie des US-Softwareanbieters bereits diese Woche ein neues Rekordhoch erklimmen."Der Aktionär" gehe weiterhin von einem sehr starken ersten Quartal bei Slack aus. Langfristig könnte sich das Papier sogar vervielfachen, denn das Potenzial für eine stärkere Marktdurchdringung inner- und außerhalb der USA sei groß. Anleger, die bereits investiert seien, könnten vor den Zahlen einen Teil der Gewinne realisieren und mit dem anderen Teil der angelegten Summe auf positive Überraschung bei den Zahlen setzen. Anleger an der Seitenlinie sollten für den Neueinstieg die Quartalsergebnisse des Softwareanbieters abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Slack-Aktie: