Tradegate-Aktienkurs Slack-Aktie:

25,30 EUR +0,80% (08.10.2020, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

29,82 USD +1,29% (08.10.2020, 15:31)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (08.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) unter die Lupe.Das Papier des Anbieters von Projektmanagement-Software habe nach den Quartalszahlen ziemlich stark nachgegeben. In der Spitze habe der Kursverlust seit dem Juni-Hoch rund 40 Prozent betragen. Grund seien zwei Quartalsberichte gewesen, die die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt hätten. Doch nun scheine sich die Slack-Aktie wieder zu fangen.Seit dem September-Tief habe die Slack-Aktie bereits über 21 Prozent zugelegt. Auch die 200-Tage-Linie sei erfolgreich überwunden worden. Gelinge es dem Titel nun, den GD50 nachhaltig zu überwinden, wäre der Weg in Richtung des September-Hochs bei 35 Dollar frei.Aus operativer Sicht gebe es News zu neuen Funktionen bei Slack. Das Unternehmen möchte ein neues Audio-Feature einführen, das als Walkie-Talkie diene. Außerdem plane Slack den Launch einer Video-Funktion, mit dem Ziel, asynchrone Videonachrichten zu versenden, die die Notwendigkeit von Videokonferenzen reduzieren sollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Slack-Aktie: