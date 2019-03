Eine weltweite Nummer 1 auf dem Mobilitätsmarkt gebe es nicht. In den USA würden Uber und Lyft vorneweg fahren, in China sei das Pendant Didi Chuxing. In Europa würden unter anderen das Duo BMW/ Daimler mit einem Carsharing-Projekt sowie Sixt die Poleposition anstreben. Anders als die Autobauer habe der Autovermieter die Startlinie aber schon hinter sich gelassen.



Das digitale Zeitalter verändere das Auto grundlegend. Immer mehr Menschen würden die eigene Mobilität rational als Dienstleistung sehen, für die man nur zahle, wenn man sie benötige. In Zukunft dürften also weniger Autos verkauft werden, dafür aber immer mehr Kilometer. Dem Smartphone komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Es habe das Potenzial, den Mobilitätsmarkt auf den Kopf zu stellen. Sixt habe die Zeichen der Zeit erkannt und dürfte - statt nur als Autovermieter mit begrenztem Wachstumspotenzial - dank der App neu wahrgenommen werden, auch wenn die finanziellen Effekte der neuen Plattform bis 2020 noch begrenzt sein dürften. Könne Sixt seine in der Autovermietung erfolgreich gelebte Gewinnmaximierung auch in die App übertragen, sollte die Aktie mittelfristig in deutlich höhere Kursregionen steigen.



Anleger mit Weitblick steigen ein und fahren mit, so Michael Schröder. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit der Sixt-Aktie auf steigende Kurse. (Analyse vom 20.03.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Sixt gehe wieder auf die Überholspur. Der Autovermieter habe die Digitalisierung seines Geschäfts vorangetrieben und wolle mit der neuen Mobilitätsplattform den Markt kräftig aufmischen. Die Chancen auf Erfolg stünden nicht schlecht - auch wenn der Ausblick auf das laufende Jahr auf den ersten Blick zunächst recht konservativ erscheine.An Selbstbewusstsein habe es bei Sixt nie gemangelt. Der Pullacher Autovermieter habe in der Vergangenheit mit seiner meist reißerischen und leicht provokanten Werbung immer wieder für Aufsehen gesorgt. 2011 habe Sixt begonnen, den milliardenschweren Autovermietmarkt in den USA zu erobern - mit Erfolg. Nun wage das familiengeführte Unternehmen den nächsten Schritt: Sixt verschmelze die klassische Autovermietung mit dem modernen Carsharing-Geschäft. Der neue Carsharing-Dienst sei nach dem Ausstieg aus dem "DriveNow"-Joint-Venture mit BMW und Daimler vor einem Jahr sicher kein Gamechanger.Doch Sixt habe noch ein Ass im Ärmel: Der Konzern vermittle ab sofort auch Fahrdienste und Taxis und wolle mit einer Smartphone-App nichts weniger als den kompletten Mobilitätssektor revolutionieren. Dazu sei Ende Februar mit der Smartphone-App "ONE" eine auf Digitalisierung und künstlicher Intelligenz aufgebaute Mobilitätsplattform gestartet worden. "Es ist ein guter Tag für uns, ein schlechter für den Wettbewerb", habe Vorstandschef Erich Sixt vollmundig die passende Präsentation eröffnet. "Mit dem heutigen Tag kommen wir als Marktführer in Deutschland unserer Vision eines globalen Anbieters individueller Mobilität ein großes Stück näher", so der Macher weiter.Doch der Weg dahin sei noch weit. Die Kunden könnten bisher erst an zwölf deutschen Flughäfen ein Auto über ihr Smartphone buchen und es dann per App öffnen, ohne zum Schalter gehen zu müssen. Die App weise den Weg zum Fahrzeug. Der Zündschlüssel liege im Handschuhfach. Aktuell seien mehrere Tausend Fahrzeuge über die App vernetzt. Der Anfang sei in Berlin gemacht worden. Weitere Städte sollten folgen. Mit digitalen Stationen beispielsweise auf Parkflächen von Hotels oder Parkhäusern wolle Sixt zudem noch näher zum Kunden kommen.Der Konzern wolle Carsharing mittelfristig an mindestens 500 Standorten in Deutschland und an über 2.200 Standorten weltweit anbieten. Im europäischen Ausland solle das Angebot Ende des Jahres starten. Am Ende würden die Bayern Schritt für Schritt ihr Produktangebot für den Markt der Mobilitätsdienstleistungen erweitern, den Branchenkenner allein in Europa auf knapp 400 Milliarden Euro im Jahr 2030 schätzen würden. Wie viele Autos aus der knapp eine Viertelmillion Fahrzeuge umfassenden Flotte des Unternehmens genau technisch umgerüstet werden sollten, damit sie auch für das Carsharing infrage kämen, gebe Sixt derzeit nicht preis.Als Marktführer in der Autovermietung in Deutschland habe Sixt eine starke Kundenbasis aufgebaut. Durch die Verschmelzung von Autovermietung und Carsharing könne der Konzern noch besser auf deren Bedürfnisse eingehen und gleichzeitig die Auslastung der Flotte verbessern - und die Profitabilität. Mit "ONE" würden die Verantwortlichen den nächsten strategischen Schritt gehen. Die notwendige IT kenne Sixt seit Jahren aus der Autovermietung und habe sie für das Carsharing weiterentwickelt. Mit der Auflösung des Carsharing-Joint-Ventures mit BMW und Daimler habe sich der Konzern auch die Rechte an der Software von "DriveNow" gesichert. Diese werde nun von über 600 IT-Spezialisten in die neue Plattform integriert. Das System könne für rund eine Milliarde Buchungsanfragen pro Tag dynamische Preise für seine Mietwagen festlegen.Der Wachstumsmotor brumme schon jetzt. Sixt habe im abgelaufenen Geschäftsjahr bei allen relevanten Finanzkennzahlen einen signifikanten Zuwachs und neue Rekordwerte erzielen können. Im laufenden Jahr solle der operative Konzernumsatz weiter deutlich steigen. Beim Gewinn trete der Firmenlenker dagegen etwas auf die Euphoriebremse - und erwarte nur ein stabiles Ergebnis vor Steuern. Die Gründe seien nachvollziehbar: Neben den obligatorischen Risiken für die Konjunktur würden laut Sixt ein höheres Marketingbudget, Anlaufverluste neuer Stationen für die Autovermietung und die Investitionen in die neue Mobilitätsplattform belasten. Doch wer Sixt kenne, der wisse, dass er in der Regel bewusst konservativ plane.In Europa habe Sixt eigenen Angaben zufolge mit seinem auf 16% Prozent gestiegenen Marktanteil den Wettbewerber Europcar überholt worden. Seinen Marktanteil in Deutschland schätze der Branchenprimus auf 35%. Potenzial böten vor allem die USA. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei Sixt mit 58 Stationen und knapp 400 Millionen Euro Umsatz bereits die Nummer vier hinter Enterprise (nicht börsennotiert), Avis und Hertz. Doch der Abstand der Pullacher zu dem Trio sei groß: Die US-Player kämen auf einen Marktanteil von 70%, Sixt dagegen nur auf 1,25%. Doch der Vorstand ziehe in dieser Lücke auch eine Chance für kräftiges Wachstum.Im Rahmen der neuen Mobilitätsplattform habe der Konzern mit SIXT ride noch eine dritte Sparte aus dem Hut gezaubert. In 250 Städten könne man über Sixt-Partner mit der App aus einem Pool von 1.500 Partnern seinen eigenen Fahrdienst oder Limousinenservice bestellen. Neben dem deutschen Taxigewerbe oder Anbietern wie Cabify würden auch Big Player wie Lyft zu den Partnern zählen. Ob und wie Lizenzen oder Provisionen gezahlt würden, verrate Sixt nicht.Apropos Lyft: Der US-Konzern wolle ähnlich wie Platzhirsch Uber in Kürze an die Börse und wird bei einem Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar und einem Nettoverlust von 911 Millionen Dollar mit satten 20 Milliarden Dollar bewertet. Bei Uber seien die Relationen noch extremer. Wage man den Vergleich mit dem profitablen Sixt-Konzern, dann könnte man dem heimischen Mobilitätsdienstleister in Sachen Börsenwert noch einiges an Luft nach oben zusprechen.