Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (15.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Nach dem mit Abstand besten jemals erzielten operativen Ergebnis in einem Quartal habe Sixt in den ersten neun Monaten 2018 bereits das gesamte Jahresergebnis des Vorjahres übertroffen. Das Wertpapier sollte daher seine Rekordfahrt fortsetzen.Der Wachstumsmotor bei Sixt brumme. Selbst wenn man den Sonderertrag aus dem Verkauf der Anteile an DriveNow von rund 196 Mio. Euro nicht einrechne, seien neue Rekorde erzielt worden. Inklusive dieses Einmalertrags weise der Mobilitätsdienstleister für den Zeitraum Januar bis September 2018 mit einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 481,6 Mio. Euro fast eine halbe Milliarde Euro Gewinn aus."Der bisherige operative Geschäftsverlauf und vor allem das dritte Quartal haben unsere sämtlichen Erwartungen übertroffen", so Vorstand Erich Sixt. "Sixt wächst auf breiter Front, in allen Kundengruppen, vor allem im Ausland, aber weiterhin auch in Deutschland. Das stimmt uns zuversichtlich für ein erneutes Rekordjahr 2018." Die Ergebniserwartung sowie die Umsatzprognose für 2018 habe er schon im Oktober angehoben.Doch Sixt richte den Blick auch noch weiter nach vorne. Denn das digitale Zeitalter verändere das Auto grundlegend. Immer mehr Menschen würden die eigene Mobilität nüchtern und rational als Dienstleistung sehen, für die man nur zahle, wenn man sie benötige - vor allem in den Großstädten. Mit seinem "Project One" möchte der Konzern ein digitales Komplettangebot für Carsharing, klassische Autovermietung und Chauffeurdienste anbieten, das den Mobilitätsbedarf in vielfältiger Weise abdecken könne und den Kunden größtmögliche Flexibilität biete. Mobilität per Smartphone-App - von einer Minute bis zu mehreren Jahren, so laute die Devise. Einen genauen Starttermin für den neuen Service gebe es noch nicht. Derzeit schaffe Sixt die technologischen Voraussetzungen. Eins sei für Firmenchef Sixt aber schon jetzt klar: Vor allem in den USA eröffne sich mit dem neuen integrierten Dienst "ein fantastischer Wachstumsmarkt".Sowohl die Sixt-Stämme als auch die Vorzugsaktien sollten nun wieder Kurs auf die Jahreshochs nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link