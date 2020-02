Börsenplätze Sixt St.-Aktie:



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (24.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Sixt werde sich vollständig von ihrer Beteiligung an der Tochtergesellschaft Sixt Leasing trennen. Der vereinbarte Kaufpreis belaufe sich auf 18,00 Euro je Aktie. Dazu komme noch eine Dividende von bis zu 0,90 Euro je Aktie. In Summer könnte der Autovermieter durch den Verkauf seines Anteils in Höhe von 41,9 Prozent bis zu rund 163,4 Mio. Euro einnehmen. Geld für die beiden Wachstumsthemen Internationalisierung und Digitalisierung - und eine Sonderdividende?Sixt habe mit der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft und der Hyundai Capital Services, nun auch offiziell eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Aktien an der Sixt Leasing SE (41,9 Prozent des Grundkapitals) geschlossen. "Nach dem Börsengang der Sixt Leasing im Jahr 2015 ist die jetzt beschlossene Veräußerung unseres restlichen Aktienpakets ein konsequenter strategischer Schritt", so Vorstand Erich Sixt. Er rechne mit einem Vollzug des Verkaufs in H2/2020.Mit dieser Entscheidung werde sich Sixt noch stärker auf die Aktivitäten im Geschäftsbereich "Mobility", der die Autovermietung wie auch die neuen digitalen Mobilitätsdienste auf Basis der Mobilitätsplattform ONE umfasse, fokussieren. Im Vordergrund stünden dabei die weitere Digitalisierung sowie insbesondere die internationale Expansion in den USA und Westeuropa.Der Wandel zum digitalen Mobilitätsdienstleister sei in vollem Gange. Anleger mit Weitblick können daher den aktuellen Kursrücksetzer zum Auf- oder Ausbau einer Position bei der Sixt St.-Aktie nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link